Kangoeroes Mechelen opnieuw co-leider na winst tegen Limburg: “We zijn voor de spiegel gaan staan”

BASKETBAL BNXT LEAGUEKangoeroes heeft een gouden zaak gedaan. Het zet de cruciale maand januari in met een zege tegen Limburg United na een bevochten wedstrijd (85-79). De mindere decembermaand is helemaal van de baan.

Kangoeroes-Limburg op de affiche blijft iets hebben. Op het veld steeds garant voor aantrekkelijk basketbal. Het Limburgs verleden van Kristof Michiels en Wen Mukubu is nog steeds voelbaar. En dat zorgde nog eens voor gevulde tribunes. Jong en oud wilden erbij zijn. De thuiscoach had er zelf een speciaal woordje voor over:“ Ik wil de mensen bedanken die mee hun schouders onder deze acties hebben gezet. Zo is het plezant, een vol huis.”

Een topwedstrijd werd het niet. Bevochten duels en spanning maakten veel goed. Joppe Mennes en Mattias Palinckx kregen de voorkeur op Wen Mukubu en Richmond Aririguzoh. Laatstgenoemde had nadien een groot aandeel. Limburg had zijn handen vol aan de Mechelse center. Het driepuntshot (3/17) viel niet voor de thuisploeg, Het pijnpunt van de laatste weken. Dan maar zo dicht mogelijk bij de korf. Een plan dat werkte. Aan de vrijworplijn liet het weinig tot geen steekje vallen: 30 op 34. Vrijworpen en de vele fouten typeerden deze wedstrijd. “Belachelijk”, vond coach Westphalen. “Ik zwijg niet meer. We wilden van deze avond een leuke wedstrijd maken. Het publiek en spelers waren er klaar voor. En dan toch 55 fouten blazen”, aldus de bezoekende coach.

Kwalitatief had Mechelen een streepje voor. Nog altijd geen De Zeeuw of Serron bij Limburg. Lambot viel ook niet te bespeuren. Dat de overwinning verdiend was, sprak niemand tegen. De achtste overwinning brengt Kangoeroes opnieuw naast Oostende. De bekeruitschakeling is vereffend.

“We hebben gereageerd na onze zwakke decembermaand”, klonk coach Michiels opgelucht. “Niet alleen de spelers, maar evengoed ikzelf zijn voor de spiegel gaan staan. Ik vond het nodig om nieuwe ideeën aan te reiken en rotaties door te voeren. In het begin zat het niet altijd mee. Dat zag je de eerste vijf minuten”, zei Michiels over de moeizame start.

Brian Fobbs brak de wedstrijd open. Zijn 25 punten en tonnen energie werkten als een sloophamer. “Ik geef toe dat ik een iets mooiere wedstrijd had verwacht. Maar met Limburg heb je nooit gedaan. Vandaag zetten we een belangrijke stap naar Elite Gold.”

Vier op vier

Na zijn vertrek uit Limburg verloor Kristof Michiels nog geen enkele keer van zijn ex-werkgever. “Ik leef niet in het verleden, maar in het ‘nu’”, hield de Mechelse coach het bescheiden. “Een wedstrijd tegen Limburg coachen zal altijd speciaal blijven. Het is zeker niet zo dat deze overwinning zoeter smaakt dan een andere”, aldus de winnende coach.