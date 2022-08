Kangoeroes Mechelen opent oefencampagne bij Guco Lier. Coach Michiels: “Hopelijk pakt de mayonaise weer”

De eerste zweetdruppels zijn opgedroogd. Ook voor de profs van Kangoeroes Basket is de vakantie achter de rug. De Belgische kern is ongewijzigd gebleven – Luka Kotrulja incluis. Het buitenlands contigent onderging -wederom - een make-over. Het viertal Larry Thomas (guard), Brian Fobbs (foward), Richmond Aririguzoh (center) en DeAndre Davis (power-forward) moeten hun voorgangers doen vergeten. En dan is het altijd uitkijken wat de eerste keuringsronde brengt.

“Ik wil niet te voorbarig zijn, maar ik denk dat we individueel sterker zijn”, zegt coach Kristof Michiels over zijn buitenlandse aanwinsten. “Het zou maar erg zijn moest ik nu al zeggen dat ik niet tevreden ben. Dat zou betekenen dat de rekrutering verkeerd werd ingeschat. Het zijn jongens die hard willen werken, met een goed mentaliteit. Natuurlijk blijft het afwachten. Vorig jaar was onze ‘chemistry’ onze sterkte. Hopelijk pakt de mayonaise nu ook weer. Het komt er nu op aan dat de Amerikanen weten waar ik naartoe wil. Met Larry Thomas op de guard hebben we alvast aan snelheid gewonnen. Als ik alles optel zijn we dieper dan vorig jaar. Een goede zaak is de terugkeer van Wen Mukubu. Honderd procent is hij nog niet, maar gezien zijn achtergrond staat verder dan gedacht. En dat is goed nieuws”, aldus de Kangoeroes-coach.

Oefenwedstrijden

Het lijkt een traditie te worden. Nu ook weer werkt Mechelen zijn eerste oefenpot af tegen satellietploeg en regerend kampioen Guco Lier. Op vrijdag 26 augustus (20.30u) vindt in de Lier de eerste troepenschouw plaats. Twee dagen later ( zondag 17 uur) neemt Kangoeroes het thuis op tegen Kortrijk Spurs. Kortrijk is in Top Division One de grote titelkandidaat en wordt gecoacht door Christophe Beghin. Het team bestaat overwegend uit profspelers. Op 9 en 11 september trekken de Kangoeroes op stage naar Duitsland.