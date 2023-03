Kangoeroes Mechelen opent cross-border fase tegen ZZ Leiden. Tony Van den Bosch: “Offense tegen defense”

BASKETBAL BNXT LEAGUEAanstaande weekend gaat de BNXT League zijn tweede fase in. Kangoeroes begint net zoals vorig seizoen met een thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden. De Nederlanders eindigden in de Domestic League op een tweede plaats. Mechelen wil zijn start niet missen.

Elite Gold voor Mechelen. Een cross-border competitie die in zijn eerste jaar BNXT alle verwachtingen inloste. Spannende wedstrijden en veel enthousiasme bij spelers en clubs. In de Silver League viel de aantrekkingskracht tegen. Heel wat wedstrijden waren een maat voor niets. Ook het competitieformat is aan revisie toe. Te complex oordelen de fans. Werk aan de winkel, klinkt het bij de vakjury.

Waardeverhoudingen

Aan Nederlandse zijde bleven vier van de vijf ploegen aan boord. Aris Leeuwaarden neemt de plaats in van Feyenoord. Groningen, ZZ Leiden, Landstede Hammers en het ongeslagen Den Bosch (18 op 18) kwalificeerden zich opnieuw voor Elite Gold. In België vielen Bergen en Leuven uit de boot, zij moeten verder in de groep der afvallers. Oostende, Antwerp Giants en Kangoeroes bevestigen. Limburg United en Charleroi debuteren dan weer tussen de grote jongens.

“Ik hoop alleszins op een hele hoop mooie wedstrijden”, zegt Tony Van den Bosch aan de vooravond van de tweede editie. “Toch zit ik met een aantal bedenkingen. Zijn de mensen nog echt nieuwsgierig ? En in hoeverre is de competitie geëvolueerd? Zijn de ploegen en spelers er beter van geworden? Ik ben benieuwd. Ik vind dat de waardeverhoudingen tussen Gold en Silver te ver uit elkaar liggen. Niet allen de betaaltelevisie, maar ook het gewone volk is daar minder geïnteresseerd in. Aalst bijvoorbeeld zit voor het tweede keer in groep Silver. Zij krijgen weer niet de kans om ploegen als Groningen of Den Bosch aan het werk te zien. Commercieel is dat nefast. Zo krijgen we de zalen niet gevuld”, stelt de sportieve adviseur van Mechelen vast.

ZZ Leiden

Spelers en staf maakten van de interlandbreak gebruik om de gedachten te verzetten. Vijf dagen afleiding in de plaats van basketbal aan de Winketkaai.

“In Nederland merk ik dat Donar aan kwaliteit heeft ingeboet, Den Bosch steekt er met kop en schouders bovenuit”, geraakt VdB niet uitgeklapt. “Tot de laatste speeldag werd er nog voor het vijfde ticket gespeeld. ZZ Leiden leed maar vijf nederlagen. Het is en blijft een topploeg. Met twee betrouwbare spelverdelers. Niet meer de ploeg die we kennen van vorig jaar. Verdedigend laten ze gemiddeld 69 tegenpunten toe. Een duel tussen offense en defense. Ik voorspel een geladen duel”, aldus Tony Van den Bosch.

Puzzelen

Kangoeroes heeft nog tot 15 maart de tijd om een vervanger voor Larry Thomas aan te trekken. Budgettair is de oefening nog niet rond. Het kostenplaatje waar Agency zich in deze periode aan vasthouden ligt te hoog. Bovenop viel Joppe Mennes uit met een hersenschudding. Coach Kristof Michiels zal moeten puzzelen. Extra versterking dringt zich op.

“Er mag Loubry of Van Buggenhout niets overkomen. Onze spelverdelers zullen de speelminuten onderling moeten verdelen. Vooral die van Jo gaan de hoogte in. Tegen Charleroi speelde Mukubu even op de guard-positie. Om maar te zeggen: een noodoplossing”, aldus Tony Van den Bosch.

Worthy De Jong speelde tegen Yoast United zijn laatste wedstrijd. De Nederlandse klasbak gaat zich nu volop richten op 3x3. Het drie-tegen-drie seizoen staat voor de deur.

Programma

4/3: Kangoeroes – ZZ Leiden om 20.30 uur; 17/3: Den Bosch – Kangoeroes om 20 uur; 25/3: Kangoeroes – Landstede Zwolle om 20.30 uur; 29/3: ZZ Lieden – Kangoeroes om 20.30 uur; 2/4: Aris Leeuwarden – Kangoeroes om 16 uur; 8/4: Kangoeroes – Den Bosch om 20.30 uur; 14/4: Landstede Zwolle – Kangoeroes om 19 uur; 19/4: Kangoeroes – Groningen om 20.30 uur; 22/4: Groningen – Kangoeroes om 19.30 uur; 28/4: Kangoeroes – Aris Leeuwarden om 20.30 uur.