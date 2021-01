Kangoeroes Mechelen op een wolk naar Antwerp Giants: “Extra vertrouwen tanken voor bekerwedstrijden”

Kan Tony Van den Bosch zaterdag Antwerp Giants tussen schip en wal doen belanden? De Sinjoor en sportief raadgever van Kangoeroes Mechelen houdt rekening met een lastige avond. Op 1 april neemt VdB zelf het woord, met zijn biografie ‘Tussen Wal en Bal’. Eerst het sportieve.

Antwerpenaar, in Mechelse loondienst en straks weer in ‘zijn’ Koekenstad. Tony Van den Bosch en Kangoeroes Mechelen maken zich op voor een nieuwe ‘battle’. Ook Antwerp Giants lonkt naar dit duel, waar we toch wat van verwachten na de heenmatch. Mechelen zit op een wolk, Antwerp Giants heeft dan weer wat door te spoelen. Laat maar komen. “We gaan naar Antwerpen met twee doelen”, zegt VdB, die in 2000 zelf aan het roer stond van Antwerp. ”Eén: proberen die derby te winnen. En twee: extra vertrouwen tanken voor de aankomende bekerwedstrijden. Wedstrijd per wedstrijd, dat is onze aanpak. Bepaalde spelers kampen met ongemakken, gemakkelijk gaat het dus niet worden.”

Antwerp Giants

“Giants blijft Giants, ook al zit het de laatste tijd wat tegen”, meent de ex-bondscoach. “Het vertrek van Vanwijn en van Smith hebben ze nog steeds niet goed verteerd. Voor Vanwijn werd er nooit een echte vervanger aangetrokken. Of Giants echt zo slecht is na wat ik op televisie heb gezien, laat ik in het midden. 7-31 stond het op en gegeven moment. Misschien lag het voor een groot stuk aan de sterkte van Oostende. Het is niet evident om een nieuwe guard in te werken. Je merkt dat Gibbs nog niet aangepast is. Dat vraagt tijd.”

Tussen Wal en Bal

Op 1 april stelt de goedlachse VdB zijn biografie (240 pagina’s en 19 hoofdstukken, red) voor. Plaats van het gebeuren: Het Havenhuis in Antwerpen. En wie VdB zegt, zegt sappige anekdotes. Maar ook zijn scherpe analyses en basketwijsheid gaan vlotjes over de toonbank. ‘Tussen Wal en Bal’ is een werk geschreven door Erik Vandenweyer, journalist HLN. “Bij de boekpresentatie ‘ Okapi Aalstar ‘ ben ik met Erik aan de praat geraakt. Daar zijn we op het idee gekomen van een biografie. Het boek begint in 1953 tot op de dag van vandaag. En ik moet het zelf zeggen: het boek leest heel aangenaam ( we hadden niet anders verwacht, red). Alles komt er aan bod. Van straatrat tot NBA-analist. Het rebelse en speelse” , aldus Van den Bosch.

