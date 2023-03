Kangoeroes Mechelen ongeslagen in Elite Gold: winst bij Den Bosch (71-74). “Eentje op karakter”

Thuis ongeslagen dit seizoen en achttien op achttien in de Nederlandse competitie, dan heb je te maken met een degelijke ploeg. En een ploeg die uit was op revanche na de nederlaag bij Limburg United. Erik Braal en Den Bocsh hadden zich voorbereid op de komst van Mechelen. Kort na rust mocht de thuiscoach de zaal verlaten: uitsluiting na twee technische fouten, Het werkte als een rode lap op een stier. Den Bosch reageerde. Tot dan zaten de Nederlanders niet in de match. Kangoeroes had de wedstrijd in handen genomen bij 27-40. Het momentum keerde toen Erik Braal naar de uitgang werd verwezen.

“ Het was er eentje op karakter”, pufte Domien Loubry na de match. Kangoeroes zakte net niet door het ijs in de slotfase. Loubry, Mukubu en Aririguzoh mochten zich de uitblinkers noemen, maar de beslissende score kwam uit de hand van Joppe Mennes. Niet alleen zijn drive en score bij 71-71, maar zijn defensieve druk op het ultieme shot van Webster zorgde voor de winst. “Ik voel me weer prima. Hinder van mijn hersenschudding heb ik niet meer”, liet Mennes optekenen.

Anciens

Door de blessure van Jo Van Buggenhout - spierletsel aan de bil, stond Loubry voor een zware taak. Zonder back-up werd het toveren voor coach Michiels. Wen Mukubu werd als tweede spelverdeler uitgespeeld. Dat beide veteranen na de wedstrijd gelauwerd werden, is geen toeval. Complimentendag mag dan al twee weken geleden voorbij zijn, de Mechelse coach had er nog een paar over

“Ik wil niet oneerbiedig zijn, maar de ‘ oudjes ‘ hebben het pad geëffend. Wen en Domien gaven het voorbeeld, de rest is gevolgd. Iedereen kwam aan spelen toe. Zelfs al hadden we hier verloren, dan nog was ik enorm fier geweest op de groep.”

De overwinning in Den Bosch is een surplus. Na ZZ Leiden pakte Mechelen een tweede scalp tegen een Nederlandse topploeg. Met Zwolle als eerstvolgende tegenstander is een drie op drie in de maak. Jo Van Buggenhout wordt volgende week speelklaar verwacht. “Deze zege is een extraatje”, gaf Michiels toe. “Onze eerste ambitie blijft. Een goede uitganspositie in de kwartfinale verwerven zou ideaal zijn. Als we deze mentaliteit kunnen doortrekken, gaan we mooie tijden tegemoet”, aldus de trainer.

De club is in vergevorderde onderhandelingen voor een vervanger voor Wim Van Poucke. Kangoeroes heeft een mondeling akkoord met een nieuwe assistent bereikt. Alleen een handtekening ontbreekt nog.