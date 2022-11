Kangoeroes Mechelen omzeilt moeilijke klip en bevestigt in Charleroi: “Tegen Cholet moet de start beter”

Coach Kristof Michiels en heel Mechelen moeten stilaan een kaars gaan branden voor Domien Loubry. Laten we het onheil niet over ons afroepen, maar wat als hem morgen iets overkomt ? Een waardige vervanger zien we niet meteen opstaan. Alle égards gingen vrijdagavond naar Loubry. De 37-jarige spelverdeler zit op het hoogtepunt van zijn…derde carrière. Ontegensprekelijk de held in de Spiroudome. Met 29 punten in 29 minuten speeltijd was Loubry opnieuw bepalend voor het resultaat. Zonder hem zou Mechelen niet staan waar het nu staat. In zijn schaduw zette DeAndre Davis een hoopvolle prestatie neer. De Amerikaan werd door zijn blessure lange tijd afgeremd. Tegen Charleroi liet hij zien dat the best is yet to come.

Fobbs werd in de eerste helft gehinderd door een spectaculaire val. Nadien kwam hij er helemaal door. De linkshandige forward lokte samen met Loubry 17 fouten uit. Na Myles Stephens vorig seizoen is Fobbs de nieuwste ontdekking aan de Winketkaai. Wen Mukubu fungeerde als rustpunt. The Boss liet het geheel lijmen. De prima invalbeurten van Jo Van Buggenhout is het vermelden waard. De jonge guard toonde lef en energie. De introductie van Larry Thomas laat nog op zich wachten. De Amerikaan werd als point-guard aangetrokken, maar wordt intussen als shooting-guard uitgespeeld. Het verhaal Larry Thomas doet ons denken aan Alston Shizz. Ook toen had de doublure van Loubry veel tijd nodig om zich in te werken. Veel heeft Thomas nog niet bijgebracht. De 1m88 lichtpluimige guard moet het hebben van korte invalbeurten. Vooral zijn balvastheid en gevoel voor het spel is een mankement. Het tegendeel heeft hij alsnog niet bewezen.

Zwakke start

Coach Michiels was vooral niet te spreken over de beginfase. Na nog geen vijf minuten had Mechelen tien punten op te halen (17-7). “Over het wedstrijdeinde ben ik tevreden, toen hadden we de controle. Onze start was allesbehalve”, zei de Kangoeroes-coach na de wedstrijd. “Ik had mijn spelers nochtans gewaarschuwd. Charleroi begint altijd sterk aan de wedstrijd. We boden te weinig of geen verdedigende druk. Tijdens een time-out heb ik moeten bijsturen. Ongewild hebben vijf dezelfde spelers langer op het veld gestaan dan voorzien. Over de tweede helft ben ik wel tevreden. Daar ben ik best fier op.”

Cholet

Dinsdag treedt Mechelen aan in de FIBA Europe Cup. Het reist naar Cholet. Voor de Fransen is het meer dan voor Mechelen van moeten. Kangoeroes staat met het Roemeense CSM Oradea op een gedeelde tweede plaats. Bij winst is de tweede ronde een feit. Ook een nipte nederlaag met twee punten of minder kan helpen als de tickets verdeeld worden “Voor de groep is dit een geweldige ervaring. Deze campagne versterkt het groepsgevoel”, weet Michiels. “Ik verwacht een zware wedstrijd. Tegen Cholet moet de start beter dan tegen Charleroi”, aldus de coach.

