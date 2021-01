Kangoeroes Mechelen mist afwezigheid Terry Deroover hard: “Antwerp Giants sneed onze aanvalslijnen af”

Een wedstrijd duurt 40 minuten. Kangoeroes hield het zaterdag op een goede 25. Twee spelers gaven wel gehoor aan die boodschap: Domien Loubry en Marvin Clark. Het aanvalsduo viel niet uit de toon in Antwerpen. Integendeel. 45-45 stond het in de Lotto Arena een halve wedstrijd ver. Met een knagend gevoel stapten coach en spelers richting kleedkamer, want er zat meer in. Een puntje of vijf, het had gemogen. Een bonusje dat Mechelen kort na de rust verder had kunnen helpen. Giants had het momentum te pakken tussen het tweede en derde quarter (68-52) in. Genoeg om de bezoekers niet meer in de wedstrijd te laten komen. Behelpen werd het voor Kangoeroes, in die tweede helft. Het leed hard onder de afwezigheid van zijn shotting-guard, maar ook de Belgische inbreng – buiten Loubry – viel voor het eerst dit seizoen tegen. Mechelen betaalde de rekening cash. Antwerp Giants had duidelijk wat goed te maken.