Kangoeroes Mechelen met Wen Mukubu en Kristof Michiels grote slokop op BNXT Awards

Basketbal BNXT LeagueHet epicentrum van het Belgisch basketbal bevond zich dit weekend in Mechelen. Nadat de vrouwen van Kangoeroes vrijdag de titel veroverden in Top Division One, grossierden de mannen zaterdag in de prijzen op de BNXT Awards.

Een grote Kangoeroes-delegatie, met onder meer de volledige kampioenenploeg van de vrouwen, was zaterdag aanwezig in de AED Studio’s in Lint voor de uitreiking van de BNXT Awards. De club uit Mechelen ging naar huis met de trofee van ‘Belgische Speler van het Jaar’ (Wen Mukubu), ‘Coach van het Jaar’ (Kristof Michiels) en leverde met Myles Stephens en Wen Mukubu twee spelers in het ‘BNXT Dream Team’.

De meest emotionele prijs was voor Wen Mukubu (38j). De sterhouder van Kangoeroes Mechelen, die door een infectie twee weken op intensieve lag, werd verkozen tot ‘Belgische Speler van Jaar’. Zijn vrouw Elena en zoontje ontvingen de trofee.

Volledig scherm Wen Mukubu werd verkozen tot ‘Belgische Speler van het Jaar’. Zijn vrouw Elena en zoontje namen de trofee in ontvangst. © Belga

De speech van Mukubu werd voorgelezen door zijn vrouw: “Ik wil de club bedanken en vooral coach Kristof Michiels. Ik ontvang deze trofee met veel trots en eer. Ik zie jullie volgend jaar terug. I will be back.”

In de verkiezing van ‘Coach van het Jaar’ mocht Kristof Michiels de award ontvangen. In zijn eerste jaar als headcoach kreeg hij meer stemmen dan Dario Gjergja en Eddy Casteels. Michiels leidde Kangoeroes naar de tweede plaats leidde in de BNXT League. “Ik moet de club bedanken voor de kans die ze me heeft gegeven. En ook mijn ploeg. Zonder hen had ik hier niet gestaan. Ik sta hier naast Eddy Casteels en Dario Gjergja. Twee monumenten van ons basketbal. Ik was dan ook al heel blij met de nominatie. Ik had nooit gedacht om deze trofee te ontvangen.”

Stralende voorzitter

Voorzitter Luc Katra straalde op de BNXT Awards. Hij beleefde dan ook zijn meest succesvolle weekend in zijn 25-jarig voorzitterschap van de club. “Dit is een bevestiging van ons schitterend seizoen”, zegt voorzitter Katra. “De verkiezing van Wen was zeer emotioneel. En zeer verdiend. Ongelofelijk wat hij dit seizoen presteerde op zijn 38 jaar. Een voorbeeld voor de jongere spelers. Kristof Michiels is een verdiende winnaar. Onze coach loodste de ploeg naar een tweede plaats. Dit is een beloning voor onze volledige coachingstaf.”

Rising Star

In de verkiezing van ‘Rising Star of the Year’ (beste belofte) eindigde Niels Van Den Eynde (21 jaar) op de tweede plaats. De spelverdeler van Antwerp Giants moest enkel Haris Bratanovic (Oostende) laten voorgaan. “Ik ben tevreden met deze tweede plaats. Als je de competitie bekijkt, speelde Haris een completer seizoen. Hij verdient deze trofee.”

