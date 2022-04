Kangoeroes Mechelen lijdt eerste nederlaag in Elite Gold (71-66): “Ondanks alles ben ik fier op mijn spelers”

Mechelen heeft zijn tweede plaats nog niet beet. In Groningen ging het voor het eerst onderuit in de crossborder-fase. Zonder Mukubu en Alston vond Mechelen nooit zijn draai in de MartiniPlaza. Offensief werd het afgetroefd door een fysiek sterker Donar. Mechelen miste zijn start volledig. Geen intensiteit, noch vuurkracht (0/7 driepunters). Wat een verschil met de thuisploeg. “We begonnen te plat aan de wedstrijd”, zei Stephens over het openingskwart. Het scorebord loog er niet om. Van 17-12 ging het naar 24-12. Luke bleef het verschil verder optrekken: 31-12. Groningen was nu helemaal los. Alleen Stephens kreeg aanvallend iets geforceerd. Te weinig om als ploeg succesvol te zijn. Toch keerde het momentum. Ook Loubry kwam beter in de wedstrijd. Mechelen vond opnieuw aansluiting na twee van zijn bommen: 33-25. Dankzij een buzzer beater van alweer Loubry, leefden de bezoekers nog aan de rust. Blijkbaar had Mechelen zijn les niet geleerd: Addison met zijn vierde driepunter. Coach Michiels vluchtte in een time-out. Het baatte niet. Het ontbrak Stephens en Loubry aan steun. Foets (0/7) kampte met een offday. Maar Mechelen gaf niet op na 64-47 en toonde strijdlust. Vijf minuten voor tijd was alles weer mogelijk bij een 67-61 tussenstand. Met nog vijfentwintig seconden te spelen kreeg Loubry de kans op verlenging. Het werd een nederlaag die er vroeg of laat zat aan te komen. Echt ontevreden klonk coach Michiels niet na de wedstrijd. “En toch ben ik fier op mijn spelers. We zijn tot op het einde blijven strijden. In het slot kregen we nog de kans om op gelijke hoogte te komen. Een slecht uitgetekende ‘play’. Die neem ik op mijn verantwoordelijkheid”, aldus de Mechelse coach.