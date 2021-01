Kangoeroes Mechelen hield de overwinning thuis tegen een moedig aanklampend Lummen: “Het was niet onze beste wedstrijd van het seizoen”

Nochtans begon de wedstrijd uitstekend voor de thuisploeg. Moest het in de eerste minuten nog het gezelschap dulden van de bezoekers dan ging Kangoeroes vlotter scoren. De Amerikaanse Manis nette zeven punten op rij en met enkele driepunters was de eerste kloof een feit (27-14). “Ik ben ontgoocheld”, gaf coach Driessens na de wedstrijd mee. “We wisten dat Lummen een vrij snelle ploeg is met speelsters als Celus, Vanderhoydonks en Knaepen en met Van Heukelom ze een goede schutter in huis hebben. En toch kan die vier driepunters scoren. We lieten Lummen nog naderen tot op zes punten, maar drukten dan even door via Hering en Manis om met een tiental punten bonus de rust in te gaan. In de tweede helft bleven we het moeilijk hebben en gaven we defensief niet thuis. Gelukkig was er in het laatste quarter Lindstrom die ons over de streep trok.”

“Ik voel dat er weinig vertrouwen zit in de ploeg. De afgelopen weken hebben we met elke speelster individueel gepraat en konden ze hun grieven, als die er waren, op de tafel gooien. Ik heb daar deze week op training rekening mee gehouden, vooral op defensief vlak hebben we hard getraind. En wanneer de wedstrijd begint, zie je daar totaal niets meer van. Woensdag hebben we de wedstrijd tegen Laarne. Hopelijk zit iedereen op dezelfde lijn, anders wordt het weer een zeer zware match.”

Lindstrom maakte het verschil

Kapitein Jessica Lindstrom was één van de weinige uitblinkers bij Kangoeroes Mechelen. Naast haar twintig punten - waarvan drie op vier driepunters en de 100 % afwerking op vrijworp (5/5) - plukte ze ook nog 14 rebounds uit de lucht en liet ze dus een double double optekenen. Zij was het die haar team in het laatste quarter naar de overwinning loodste. Bij haar hoorden we hetzelfde verhaal. “We speelden zeker niet onze beste wedstrijd, maar we wonnen wel. Het is een raar seizoen. Door corona krijgen we niet het juiste ritme in de ploeg, dan weer wel spelen en dan weer niet. Nochtans hebben we de kwaliteiten in de groep om veel beter te doen. Onze ambitie blijft om in de top vier te geraken en zo de play-offs spelen.”

Kangoeroes Mechelen: Kroselj 11, Degens 2, Mukeba, Mense 2, Biczo 2, Jakovina 4, Lindstrom 20, Skobel 10, Manis 10, Aizsila A., Hering 13.

