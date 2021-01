Kangoeroes Mechelen hield de overwinning thuis tegen een moedig aanklampend Lummen (74-65): “Het was niet onze beste wedstrijd van het seizoen”

Nochtans begon de wedstrijd uitstekend voor de thuisploeg. Moest het in de eerste minuten nog het gezelschap dulden van de bezoekers dan ging Kangoeroes vlotter scoren . De Amerikaanse Manis nette zeven punten op rij en met enkele driepunters was de eerste kloof een feit ( 27-14). “ Ik ben ontgoocheld, gaf coach Driessens na de wedstrijd mee. We wisten dat Lummen een vrij snelle ploeg is en met speelsters als Celus, Vanderhoydonks en Knaepen en met Van Heukelom hun beste schutter in huis hebben. En toch kan die vier driepunters scoren. We lieten Lummen nog naderen tot op zes punten maar drukten dan even door via Hering en Manis om met een tiental punten de rust in te gaan. In de tweede helft bleven we het moeilijk hebben en gaven we defensief niet thuis. Gelukkig was er in het laatste quarter Lindstrom die ons over de streep trok. “