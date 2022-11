Kangoeroes Mechelen heeft mirakel nodig tegen CSM Oradea in FIBA Europe Cup: “We gaan deze wedstrijd eerst proberen te winnen”

Loopt de eerste Europese deelname ooit op zijn einde voor Kangoeroes? Wat er ook gebeurt, sportief mag het terugkijken op een geslaagd debuut. De overwinning tegen de nummer één uit Frankrijk, Cholet, was een voltreffer. In Cholet was Mechelen een paar maatjes te klein. Als het in zijn laatste poulewedstrijd Oradea van zich afhoudt, eindigt het met vier overwinningen uit zes wedstrijden. Een resultaat dat mag gezien worden. Extra sportief kijkt de club nu al verder. Als Kangoeroes wil blijven groeien, is er vernieuwing nodig. Een nieuwe locatie met de voorziene accommodaties is de volgende grote uitdaging. Reglementair heeft de Winketkaai afgedaan en voldoet het niet aan de Europese normen. Sporthal De Schalk deed dienst als noodoplossing. Volgt weldra de oplossing?

Onderlinge resultaten

Alleen bij een overwinning van 26 punten of meer is Kangoeroes geplaatst voor de volgende ronde. Als het wint eindigen zowel Mechelen, Oradea en Cholet met hetzelfde aantal punten gelijk. Het doelsaldo in de onderlinge resultaten is dan bepalend. Een scenario dat de fusieclub niet goed uitkomt. Door het zware verlies bij Oradea en Cholet staat het negatief geklasseerd tegenover zijn concurrenten.

“Laten we in eerste instantie deze wedstrijd proberen te winnen”, zegt coach Kirstof Michiels, die na de wedstrijd tegen Bergen niet van vermoeidheid wilde weten. “Ik heb dat verhaaltje al tien keer gehoord. Europees spelen kost krachten. Ik noem het juist een voordeel. De wedstrijden op verplaatsing hebben de groepsgeest wat in elkaar doen vallen. In Bulgarije is de klik gekomen waar we nu de vruchten van plukken. Tegen Bergen heb ik met elf jongens gespeeld. Dat is niet altijd even makkelijk, maar aan een ritme van soms twee wedstrijden per week kan je niet anders. Ik heb iedereen nodig. Zondag in Aalst spelen we weer een zware wedstrijd. Maar nu eerst Oradea. We willen in schoonheid het Europees toneel verlaten”, aldus Michiels.