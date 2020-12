Kangoeroes Mechelen heeft met Mohamed Kherrazi vervanger voor Kameron Edwards beet: “Jito Kok vertelde me alleen maar goeie dingen over Mechelen”

Kangoeroes heeft de Nederlandse kolonne nog wat uitgebreid. Naast Jito Kok stelde de club deze week een tweede international voor: Mohamed Kherrazi. De Amsterdammer met Marokkaanse roots is een powerforward en is twee meter groot. Ervaring heeft Kherrazi alleszins. Het voorbije weekend stond hij nog twee keer op het parket voor de nationale ploeg van Nederland. In twee pré-kwalificatiewedstrijden voor het EK liep Kherrazi er niet bij voor spek en bonen. De noorderbuur kon tegen Zweden en gastland Turkije op heel wat speelminuten (25 per match) rekenen. Samen met maatje Jito Kok dé sterkhouders onder de borden.

Ondanks een lopend contract bij Feyenoord Rotterdam maakt Kherrazi plots de ommezwaai naar de Belgische competitie. Vanwaar die verandering? “Ik kon bijna niet anders”, legt hij uit. “De Nederlandse competitie ligt al een tijdje stil. Mijn laatste wedstrijd in de DBL dateert van twee maanden geleden. Ik had dringend nood aan matchritme en doorgedreven trainingen. Om mee te kunnen op internationaal niveau heb je ritme nodig. Dat viel stilaan weg. Gelukkig begreep Feyenoord de uitzonderlijke situatie en kwamen we tot een akkoord.”

“Toen Mechelen een optie bleek, heb ik vorig weekend in Turkije met Jito alles goed doorgenomen. Hij vertelde me alleen maar goeie dingen over Mechelen. Na één dag kan ik het al bevestigen: ik ben hier met open armen ontvangen. Voor even nog verblijf ik in het appartement van Marvin Clark. Dinsdag nog had Marvin het ontbijt voor me klaargemaakt. En voor het avondeten mag ik op bezoek bij coach Vervaeck. Fantastisch, toch? De echte reden waarom ik voor Mechelen heb getekend, is Paul Vervaeck. Ik ken hem als coach van ZZ Leiden. Daar heb ik het genoegen gehad om met hem samen te werken. Het waren twee mooie jaren.”

Echte teamspeler

“Wat je van mij mag verwachten? Rebounds en energie. Ik ben een echte teamspeler. Naar die wedstrijd van zondag kijk ik nu al uit. Van Keye van der Vuurst ( Nederlands toptalent, international en speler van Filou Oostende, red.) ontving ik gisteren nog een leuke WhatsApp: ‘Dit wordt spannend’. Kort, maar veelbetekenend”, aldus Kherrazi.

Afscheid

Voor de Amerikaan Kameron Edwards zit het avontuur in Mechelen erop. De veelbelovende rookie had het geluk niet aan zijn kant en liep op korte tijd twee hersenschuddingen na elkaar op. De revalidatie duurde toch langer dan voorzien zodat de club geen andere mogelijkheid zag om een vervanger aan te duiden. Die vond ze dus in de persoon van Mohamed Kherrazi. Edwards speelde in totaal niet langer dan veertien minuten (eerste oefenmatch in Bergen, red.) voor Mechelen. De club hoopt hem volgend seizoen opnieuw te verwelkomen. In prima gezondheid, welteverstaan.