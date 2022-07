Kangoeroes Mechelen heeft met Heleen Nauwelaers toptransfer beet. “Het project sprak me aan”

Het vertrek van Billie en Becky Massey is deels gecompenseerd. Mechelen moest na het vertrek van haar sterkhouders op zoek naar verse krachten. Liefst Belgisch en vanachter de hoek. Met de Lierse Heleen Nauwelaers heeft Kangoeroes wat het moet hebben. Op de forward moet ze het verlies van Becky Massey opvangen. De aanwerving van Nauwelaers mag als een verrassing gezien worden. “Het Mechels project sprak me aan”, zegt ze over haar keuze. “Mechelen is een club met veel ambitie. Maar vooral de deelname aan de Euroleague woog door in mijn beslissing. De voorbije vijf jaar speelde ik één seizoen in Frankrijk en vier in Spanje. Een verrijking en geweldige ervaring, maar toch voelde ik een bepaald gemis. Het stukje Europees basketbal zat er de laatste jaren niet in. Mechelen voldeed wel aan die voorwaarden.”