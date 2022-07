Kangoeroes Mechelen haalt met Larry Thomas vierde Amerikaanse versterking binnen

Aanwinsten

Op de guard-positie werd Larry Thomas aangetrokken. De 28-jarige verdeler speelde vorig seizoen in Letland voor Ventspils. De Amerikaan moet in staat zijn om meer snelheid in de ploeg te pompen. Brian Fobbs is een linkshandige vleugelspeler, die ervaring opdeed in Finland. Met een gemiddelde van 13.8 punt per wedstrijd wordt er scorend vermogen verwacht van Fobbs. “We hopen dat hij Myles Stephens enigszins kan doen vergeten”, zegt Tony den Bosch over de nieuwkomer. Onder de borden staat Richmond Aririguzoh (foto) in voor het aanvallende - en verdedigende werk. De center-speler van 2m06 speelde onder meer in Denemarken en Duitsland voor Crailheim Merlins, de ploeg van Elias Lasisi. Laatste in de rij: DeAndre Davis. De 27-jarige Amerikaan van 2m01 groot is een stevige powerforward. Het Poolse Trefi Sopot was zijn laatste club. In Slovakije en Zweden was hij ook actief. Op papier is de ploeg rond. Al blijft de mogelijkheid van een opportuniteit bestaande.