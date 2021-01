Kangoeroes Mechelen en Terry Deroover zetten iets recht in Charleroi: “Overwinning was nodig na thuisverlies”

Spanning tot het einde. De 71-76 uitoverwinning bij Charleroi zorgde voor opluchting. Onverdiend was het niet. Ondanks de gemiste start (29-21) trok Mechelen alsnog de winst naar zich toe. “We hebben het Charleroi echt moeilijk gemaakt”, zegt Terry Deroover. “Verdedigend zat het goed en lieten we amper iets toe. Zeker na de pauze. Zesentwintig punten lukte Spirou amper.”

“Met drie persoonlijke fouten en het vroegtijdig uitvallen van Domien Loubry (voetblessure, red) was het oppassen geblazen. Charleroi probeerde die situatie uit te spelen en zocht meermaals de confrontatie op. Een vierde fout mocht ik echt niet maken. Daarin schuilde het gevaar. Een paar keer heb ik me laten kloppen. Charleroi is echt geen slechte ploeg, maar donderdag waren we beter. Die overwinning was nodig na vorige week.”