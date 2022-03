Kangoeroes Mechelen en Mattias Palinckx spelen tegen Den Bosch: “Door blessure en vertrek van Nate Grimes is alles in een stroomversnelling gekomen”

Blijft Kangoeroes Mechelen ongeslagen in de Elite Gold-League ? De ploeg van coach Kristof Michiels, die de eerste twee competitiewedstrijden won, ontvangt zaterdag Den Bosch. De Hollandse club ging vorige week in de Nederlandse bekerfinale onderuit tegen Groningen en verloor woensdag in Leuven.

Nadat hij op training slecht neerkwam op zijn enkel, moest Mattias Palinkx de voorbije drie weken noodgedwongen langs de kant toekijken. Woensdag hervatte hij de teamtraining. Zaterdag wacht Den Bosch.

Mattias Palinckx (25j) heeft al heel wat basketwatertjes doorzwommen. Op vierjarige leeftijd kwam hij in Wuustwezel met basket in contact. Op zijn zeventiende zette hij de stap naar Antwerp Giants, twee jaar later verhuisde hij naar Oostende. Na één jaar Sijsele en twee jaar Ieper keerde hij de voorbij zomer terug naar Antwerpen.

“Ik heb twee jaar bij Oostende doorgebracht”, zegt Mattias Palinckx. “Bij de tweede ploeg met Sam Rotsaert als coach. In die periode heb ik amper gespeeld. Ik heb twee jaar gesukkeld met mijn patellapees. Ik heb twee operaties aan de knie ondergaan en was drie keer voor zes maanden out.”

Clausule

Het kan snel verkeren. Dat weet ook Mattias Palinckx. Vorige zomer bereikte hij een akkoord met Gembo in Top Division 1. Iets meer dan een half jaar later is de 2m08 grote center bij Kangoeroes Mechelen uitgegroeid tot één van de Belgische revelaties in de BNXT-league.

“In mijn overeenkomst met Gembo was een clausule opgenomen dat ik de ploeg kon verlaten als er een aanbieding kwam van een eersteklasser. Toen Kangoeroes me contacteerde, heb ik niet geaarzeld. Ik keek enorm uit naar deze kans op het hoogste niveau.”

Op korte tijd evolueerde Mattias Palinckx van bankzitter over invaller tot startende center. Samen met zijn speelminuten gingen ook de statistieken naar boven: 9,3 punten en 3,4 rebounds in 13,2 minuten speeltijd. Met daarbij een stevige uitschieter tegen Oostende. Zijn 20 punten en 10 rebounds konden de nipte 76-79 nederlaag echter net niet vermijden.

“Ik werd aangetrokken als derde center achter Nate Grimes en AJ Brodeur. Door de blessure en het vertrek van Nate Grimes is alles in een stroomversnelling gekomen. De kans die coach Kristof Michiels me heeft gegeven, heb ik gegrepen. Ik hoop dat ik snel mijn niveau van voor de blessure kan bereiken. Ik kijk uit naar mijn debuut in de crossborder-league tegen Den Bosch.”