Kangoeroes Mechelen dolt met Landstede Hammers (101-62): “Makkelijker dan gedacht”

voetbal tweede nationale B Ly­ra-Lier­se speelt zaterdag de topper op het veld van Hades Kiewit: “Wedstrijd met een gouden randje”

Lyra-Lierse staat na een 16 op 18 plots in de top vier van tweede nationale B, op vijf punten van de leider en dat is Hades Kiewit. Zaterdag - let op: vervroegd aanvangsuur: 18.30 uur - staat er op het veld van Hades Kiewit dus een heuse topper op het programma, waarin Lyra-Lierse zich helemaal in het zog van Hades kan voetballen. Bij winst beent Lyra-Lierse de leider zo goed als bij.