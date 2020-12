Kandidaat-trainer Vincent Euvrard ziet RWDM gelijkspelen (1-1) tegen zwart beest Deinze

Eerste gelijkspel voor RWDM dit seizoen, dat een sterker en dominanter Deinze een punt kon ontfutselen. Het naïeve spel van ex-trainer Laurent Demol had plaatsgemaakt voor realistisch voetbal. Vincent Euvrard, ex-OHL, wordt geciteerd als mogelijke nieuwe hoofdtrainer omdat Stilmant nog niet over het vereiste diploma beschikt.

Bij de thuisploeg kon (interim-)hoofdtrainer Frédéric Stilmant niet beschikken over de geblesseerden Electeur en Fabre. Evenmin over Van Den Bogaert. Die laatste is bijna hersteld van zijn blessure, maar de match tegen Deinze kwam nog te vroeg. Op het trio Walbrecq, Yagan en Nangis kon Stilmant geen beroep doen omdat ze door de directie omwille van disciplinaire redenen geschorst waren na de oefenmatch tegen Anderlecht. Nangis zat bovendien zijn eerste van twee schorsingsdagen uit. Meddour en Senakuki werden niet weerhouden in de ruime kern.

Publiekslieveling Bova stond voor het eerst op het scheidsrechterblad. Voorts opnieuw van de partij en aan de aftrap na twee weken afwezigheid wegens schorsing: Nicolas Rommens. De opmerkelijke en logische wissel van Stilmant: Libert moest plaatsruimen voor Boujouh. Laatstgenoemde is een echte linksback, waardoor Mpati op zijn vertrouwde rechtsback kon postvatten. Bij Deinze slechts één wissel: Vargas moest zijn plaats in de basisploeg afstaan aan Tarfi.

Andere accenten

“De match kon niet beter beginnen voor ons met dat vroege doelpunt van Rommens”, wist Stilmant kort na afloop te vertellen.. “Voorst heb ik een aantal andere accenten gelegd dan mijn voorganger. Ik wilde absoluut vermijden dat we met te naïef voetbal opnieuw te vermijden doelpunten zouden incasseren. En daar zijn we aardig in geslaagd. Ik moet de jongens trouwens feliciteren voor hun inzet, want ze hebben gestreden als krijgers van de eerste tot de laatste minuut. We hebben misschien geen schoonheidsprijs gewonnen voor deze wedstrijd tegen Deinze, maar het gewonnen punt maakt heel veel goed.

“Vertrouwen getankt”

Voor RWDM was dit het eerste gelijkspel van het seizoen. “Met dit punt lopen we weer wat verder weg van concurrent Lierse Kempenzonen. Bovendien hebben we veel vertrouwen getankt voor de komende twee wedstrijden, te beginnen met komende zondag op Seraing.”