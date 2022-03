Kan Union bij OHL wel winnen? Felice Mazzu: “Het belangrijkste doel is om de reguliere competitie als leider af te sluiten”

voetbal 1ACompetitieleider Union trapt de 31ste speeldag af met een uitwedstrijd tegen OH Leuven. Een wedstrijd op verplaatsing spelen, is dit seizoen voor de mannen van trainer Felice Mazzu geen nadeel. De Unionisten kunnen namelijk een geweldig rapport van 38 op 45 voorleggen. In de heenronde verloor Union in eigen huis wel met 1-3 van de Leuvenaren.

“Ik herinner me nog dat we een moeilijke week hadden voor die wedstrijd door de vele media-aandacht", weet Felice Mazzu nog. “Dat kwam omdat we, als ik me niet vergis, een week eerder herfstkampioen werden. De focus bij de spelers was er dus minder omdat ze meer bij de media-aandacht zaten dan bij de voorbereiding op de wedstrijd. Dat was tijdens de match natuurlijk zichtbaar.”

“Ik hoop dat mijn spelers nog weten hoe we toen verloren hebben. We duwden na de pauze door om gelijk te maken, maar zij maakten toen op een tegenaanval de 1-3. De focus zal er morgen moeten zijn. Leuven heeft net verloren in Eupen en kreeg er drie punten bij door de wedstrijd tegen KV Mechelen. Ze kunnen dus nog voor play-off 2 strijden. We weten dat het een moeilijke wedstrijd wordt.”

Open wedstrijd

“Ik verwacht een open wedstrijd. Leuven beschikt over veel offensieve kwaliteiten en een ploeg die vooruit wil spelen. Het terrein is er goed, wat voor beide ploegen belangrijk is. In Kortrijk was het helemaal niet simpel om te spelen.”

Union opent deze week speeldag 31 en volgende week speeldag 32. “Of het goed is om voor de concurrenten te spelen? Dat heeft geen belang. Het is op het einde van het weekend dat de stand wordt opgemaakt. Het mag dus niet in de hoofden spelen. Het is wel zo dat als we het geluk hebben om deze wedstrijd te winnen en het weekend te mogen beginnen met drie extra punten, dat we een veel rustiger weekend zullen hebben.”

Leuke statistiek voor Union is dat de competitieleider al twaalf uitwedstrijden op een rij ongeslagen is. De Brusselaars verloren enkel nog maar in KV Mechelen dit seizoen. “We hopen die reeks voor te zetten, maar vooral om op die eerste plaats te blijven staan. Het belangrijkste doel op dit moment is om de reguliere competitie als leider af te sluiten. De spelers verdienen dat echt op basis van wat ze de afgelopen twee jaar laten zien”, besluit Mazzu.