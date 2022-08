Kan Thierry Neuville in Ieper ban breken en eerste zege pakken in 2022? “Eén doel: onze overwinning van vorig jaar herhalen”

autosportMet start donderdagavond is Ieper weer het centrum van de rallywereld. Thuisrijder Thierry Neuville heeft in Ieper één belangrijke opdracht: een allereerste overwinning in het hybride tijdperk van het FIA World Rally Championship en dat op zijn thuiswegen tijdens de Rally van Ieper.

Twaalf maanden geleden behaalde de Hyundai Motorsport-rijder een emotionele overwinning, nadat hij vanaf de openingsdag aan de leiding reed tijdens de eerste Belgische WK-rally ooit. Neuville’s seizoen 2022 is er daarentegen één van teleurstellingen, met twee podiumplaatsen aan het begin van het jaar als zijn beste resultaten tot nu toe.

De 34-jarige Neuville staat ondertussen derde in de WK-stand met 95 punten achterstand op kampioenschapsleider Kalle Rovanperä. Als er één plaats is waar hij kan proberen die kloof te dichten, dan is het hier in Ieper. Neuville is in Ieper al zeven keer aan de start verschenen en heeft van alle rijders in WRC veruit de meeste Ieperse ervaring. Hij weet precies wat er nodig is om snel te zijn op de smalle Vlaamse landweggetjes die deze driedaagse vormen. Zoals steeds zijn de proeven bezaaid met 90°-bochten en omzoomd door afwateringssloten en verlichtingspalen.

“Dit is waarschijnlijk het evenement waar we dit seizoen het meest naar uitkijken”, vertelde Neuville vooraf. “Ik heb goede herinneringen aan Ieper en ik kan niet wachten om terug te keren. We gaan eindelijk weer op asfalt rijden na een reeks lastige gravelrally’s en we hopen weer te kunnen winnen. Er is maar één doel: onze overwinning van vorig jaar herhalen.”

Neuville wordt in het Hyundai-team vergezeld door Finland-winnaar Ott Tänak en de Zweedse jongeling Oliver Solberg. Het trio is erop gebrand om de achterstand (88 punten, red.) in het constructeurskampioenschap op Toyota Gazoo Racing te verkleinen.

Jongste WRC-kampioen

Rovanperä krijgt als collega’s Elfyn Evans en Esapekka Lappi. Met vijf overwinningen uit acht starts is de Fin goed op weg om de jongste WRC-kampioen in de geschiedenis te worden. Hij zou de titel al deze wedstrijd kunnen binnenhalen, maar dat is onwaarschijnlijk. Zelfs als Rovanperä de rally en de Power Stage wint, is hij afhankelijk van de resultaten van zowel Tänak als Neuville.

“Ik heb een goed gevoel aangaande deze uitstap naar België”, vertelde het 21-jarige supertalent. “Als het droog is, dan zal het een beetje stoffig zijn. voor de eerste auto’s. Als het nat is, dan zou het perfect moeten zijn voor ons om als eerste op pad te gaan.”

De actie begint op vrijdagochtend en de deelnemers rijden twintig proeven, samen goed voor 281,58 km tegen de klok en dat met een finish op zondagmiddag.

Lees ook: meer autosport