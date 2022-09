Kan Lyra-Lierse ex-coach Tom Schipper een nederlaag aansmeren? “Ik zag ze op Berchem, Cappellen is een sterk geheel”

Lyra-Lierse, Cappellen, Cappellen, Lyra-Lierse... de wederzijdse banden tussen beide clubs zijn legio geworden. Er is Lyra-Lierses ex-coach Tom Schipper, na een tussenstop in Overijse nu bij Cappellen aan de slag, er zijn de gebroeders Kil, de ene hier, de andere daar, en sinds deze zomer is er ook nog Maxime Volant, die nu bij Lyra-Lierse zijn stekje vast heeft in de defensie.

“Mijn hele entourage zal zondag in Cappellen zitten, om te supporteren voor Maxime”, grapt Maxime Volant, sinds enkele maanden dus op Lyra-Lierse te bewonderen. Op het veld van Cappellen moet Lyra-Lierse op zoek naar antwoorden, maar vooral punten, en liefst drie. 1 op 6 is niet de start waar Lyra-Lierse op gehoopt en gerekend had. “Dat klopt zeker. We verdienden meer, en wat gebeurd is, dat kwam behoorlijk hard aan. Voor hetzelfde geld en door dezelfde prestaties te leveren staan we met 4 of zelfs 6 op 6. Vliegt die penalty afgelopen zondag binnen, staan we hier nu niet te zeuren over die 1 op 6, zo gaat dat nu eenmaal. Zulke zaken horen nu eenmaal bij de voetbalsport.”

Vraag is nu: kan Lyra-Lierse op het veld van Cappellen orde op zaken stellen? Behoort die eerste overwinning tot de mogelijkheden? “Ik was zondag aanwezig bij de wedstrijd Berchem-Cappellen. Ik zag een sterk Cappellen aan het werk, een ploeg die zeker bovenin gaat meedraaien. We weten dus waar we ons kunnen aan verwachten. Een glazen bol heb ik niet. Het beste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat we goed voorbereid aan de aftrap komen. Daar doen we alles aan.”

Er wordt beweerd dat sommige spelers bij Lyra-Lierse nog naar hun beste vorm aan het zoeken zijn. Zie je op training signalen die aangeven dat het de goede kant uit gaat? “Ik heb wel het gevoel dat er beterschap in zit, ja. Het niveau op training is de hoogte in geschoten. De ballen vliegen tegen de netten, ik zie het betere kaatswerk, de communicatie is ook aangescherpt. Allemaal zaken die erop wijzen dat we tot meer en beter in staat moeten zijn. Hopelijk komt het er zondag nu ook uit. We hebben de knop na die twee wedstrijden, Hades en Diegem, omgedraaid, en we zullen die verloren punten elders moeten gaan terugnemen. Maar zondag wacht ons, zoals gezegd, wel een sterke tegenstander.”