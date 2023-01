Kan KV Oostende nog uit het dal klimmen? “Het wordt met de week moeilijker”

Het was een must win, maar KV Oostende beet tegen de buren van Cercle Brugge in het stof. “Deze match moest gewonnen worden, maar dat zeiden we vorige week ook en zeggen we volgende week opnieuw. Andere ploegen zitten in een positieve spiraal. Oké, het kan nog, maar de komende weken hier en daar een puntje pakken is niet genoeg”, zegt Capon. “De volgende drie wedstrijden moeten er vol op zijn.”

Rangschikking liegt niet

“De cijfers zijn duidelijk, we zetten een slechte reeks en creëren te weinig kansen. Sorry, maar ik kan even niet positief zijn. De resultaten zijn gewoonweg slecht. Je kan ons geen inzet verwijten en we leveren veel strijd - toch een meerderheid van de spelers. Hoe het verder moet? Nóg harder werken. Er wordt genoeg getraind en kozen er tegen Cercle voor om in hun spel mee te gaan. De nieuwkomers hebben een meerwaarde, maar we zijn eind januari en de rangschikking liegt niet.” KVO had de VAR twee keer aan hun kant met de afgekeurde goal van Cercle en toegekende penalty. Een tweede strafschop kende de VAR niet toe aan de Kustboys. “We moeten nu niet over de arbitrage spreken. De vorige wedstrijden waren er wel desastreus belachelijke beslissingen, het zit al eens mee of tegen.”

Goedkope Belg

“Ik zal elke minuut strijden voor KV Oostende. Da’s ook normaal, je wordt er tenslotte voor betaald - sommige misschien zelfs overbetaald, da’s een andere discussie. Kijk, ikzelf alleen zal het verschil niet maken. Het zegt ook veel dat ik zo vaak speel, ik vind dat eigenlijk niet zo logisch. Ik doe m’n best tot het bittere einde en zal strijdend ten onder gaan." Intussen moet iedereen vaststellen dat de trainerswissel begin november niet het gewenste effect heeft - integendeel. “Ik ga niet de rekening van de trainer maken. De wissel was een keuze van het bestuur, net als de transfers, en moeten die accepteren. Ik ben maar een simpele speler die hier nog speelt omdat hij goedkoop én Belg is. Sorry dat ik het zo hard stel, maar zo is het. Als iedereen hard werkt, is er nog hoop. Het is een cliché, maar het klopt: elke match zijn er drie punten te verdienen. Het is nog niet voorbij, maar het wordt met de week moeilijker.”