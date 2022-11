Kan Cameron McGeehan bij KV Oostende helemaal doorbreken onder Thalhammer? “Offensieve rol ligt me”

voetbal jupiler pro leagueVoor Cameron McGeehan lijkt de WK-break op een slecht moment te komen. De Engelsman is uitgegroeid tot basispion en was met twee doelpunten tegen Kortrijk van groot belang voor KV Oostende. “De rol die Thalhammer me geeft, ligt me.”

KV Oostende kan met een goed gevoel richting Westerlo trekken. Na winst in de kelderkraker tegen Kortrijk (3-1) ging in de beker Thes Sport voor de bijl (1-4). Eén van de spelers die goed in z'n sas is, is Cam McGeehan. Hij komt van pas in het pressingvoetbal van coach Dominik Thalhammer, is stevig in de duels en beschikt over een groot loopvermogen.

“M’n eerste doelpunt tegen Kortrijk (een rebound met de knie, red.) zegt eigenlijk veel over hoe ik wil spelen: met veel energie en vrijheid naar voren trekken, en vaak in de zestien opduiken”, opent de 27-jarige middenvelder. “Mijn rol is inderdaad die van centrale middenvelder, maar ik speel graag high energy, veel lopen en blijven drukken. We kenden Thalhammer al van tegen hem te spelen toen hij nog coach van Cercle Brugge was, dus ik kon me wel vinden in zijn recente aanstelling.”

“Eerlijk, onder interim-coach Markus Pflanz en daarna Vanderhaeghe speelde ik iets te defensief naar mijn gevoel, in vergelijking met Alexander Blessin en nu onder Thalhammer. En defensief spelen, is niet echt mijn ding. Het systeem-Blessin is erg gelijkaardig aan dat van de nieuwe coach. De aanpak en de methode waarop verschilt wel een beetje. Dominik heeft het bewust simpel gehouden, iedereen lijkt hem daarin wel te volgen. Het helpt wel dat veel jongens nog onder Blessin hebben gespeeld.”

De Gegenpressing waarover al zo vaak wordt gesproken, vereist wel een grotere fysieke inspanning. “In dat opzicht is de break van het wereldkampioenschap een goeie zaak. We kunnen de komende weken hard op het fysieke aspect trainen. Hard werken aan hoge intensiteit en nieuwe ideeën: na de WK-break zal je al resultaat zien. We kunnen ook als groep dichter bij elkaar komen. De boodschap is evenwel duidelijk: je moet dit spel fysiek aankunnen of je valt af."

“Zaterdag tegen Westerlo is een big game. We willen met een overwinning de break aanvatten. Tegelijk kunnen we dan wat omhoog kijken in het klassement. En wie weet geraken we nog in de play-offs, maar dat kan enkel door te winnen.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League