Kan Achel stunten tegen Roeselare?

Lotto Volley LeagueIn de Lotto Volley League staat woensdag de eerste speeldag van de terugronde op het programma. Greenyard Maaseik is vrij, Tectum Achel krijgt het bezoek van leider Roeselare. Geen makkelijke opdracht, maar de Noord-Limburgers wonnen hun laatste twee matchen en kunnen daar misschien van profiteren. Om een eerste echte stunt neer te zetten want voorlopig lijkt er niemand de West-Vlamingen iets te kunnen doen.

2022 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor Achel. De ploeg nam op het einde van de vorige competitie afscheid van trainer Jan Meertens en een handvol sterkhouders. Die hadden de Noord-Limburgers de voorbije seizoenen naar de beste resultaten ooit geleid. Een eerste Europees ticket bijvoorbeeld, al duurde de maiden deelname van Achel slechts twee wedstrijden tegen het Spaanse Teruel. Het vertrek van Meertens en co luidde een nieuw tijdperk in de Koekoek in. Een vernieuwde kern, een nieuwe sportieve staf en vooral: aangepaste ambities.

Volle buit

Intussen hebben de troepen van coach Jan Vanvenckenray de aanpassingsperiode achter de rug. “Achel is geen vogel voor de kat, maar het zal in het begin van het seizoen niet makkelijk zijn”, klonk het bij de T1 bij de start van de competitie. Vanvenckenray voegde er aan toe dat de eerste echte tests er in december kwamen. Met wedstrijden tegen Guibertin en Borgworm, twee teams waar Achel mee in de weegschaal ligt. De coach kreeg gelijk want na een knappe vijfsetter tegen Aalst, waarin de Noord-Limburgers meer dan een punt verdienden, pakten de Achelaren de volle buit tegen Guibertin en Borgworm.

Interessant scenario

Intussen is Tectum van de rode lantaarn verlost, maar zal het in de terugronde toch beter moeten doen om uit de onderste regionen te geraken. Dan zal er ook moeten gewonnen worden tegen sterkere ploegen. Dat lijkt geen onmogelijke opgave en misschien moeten de Achelspelers zichzelf een vroeg nieuwjaarscadeau geven door te stunten tegen Roeselare. Woensdagavond ligt er alvast een interessant scenario op tafel: voor eigen publiek in een volle Koekoek, geïnspireerd door de zes op zes tegen Borgworm en Guibertin en misschien wel een tegenstander die kiest voor rust bij een aantal sterkhouders.