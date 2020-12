Kampioenenmaker Patrick Wachel met RSCA naar ex-club Standard: “Natuurlijk gaan we naar daar om te winnen”

Vrouwenvoetbal super leagueNa een onderbreking van drie weken wegens de interland België-Zwitserland (4-0) en de afgelaste bekerwedstrijd omwille van Covid-19, hervat dit weekend de competitie in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal. In de Scooore Super League staat de Clasico tussen Standard en Anderlecht op de kalender.

Deze Clasico is meteen ook een echte topmatch, want de Luikse en Brusselse club staan op respectievelijk rang twee en één met slechts drie punten verschil. De enige wedstrijd die Standard die seizoen verloor, was op de eerste speeldag in het Lotto Park van Anderlecht. Toloba was toen de paars-witte heldin met twee treffers na de rust.

Anderlecht, de voorbije drie seizoenen landskampioen, pakte tot dusver het maximum van de punten. Niet altijd met wervelend voetbal, maar wel met indrukwekkende cijfers. In acht duels scoorde het liefst 51 keer, wat meer is dan zes treffers gemiddeld per wedstrijd. De ploeg van trainer Wachel beschikt met twee tegendoelpunten bovendien over veruit de sterkste defensie. Alleen Club Brugge slaagde er op speeldag vijf in om twee keer de nettende doen trillen, maar dat was echter onvoldoende om punten te pakken.

Trainer Patrick Wachel keert met Anderlecht terug naar de ploeg waar zijn trainerscarrière als kampioenenmaker in het vrouwenvoetbal begon: met Standard pakte hij tussen 2012 en 2016 liefst vier keer op rij te titel. In zijn eerste jaar als hoofdtrainer bij RSCA moest hij de titel laten aan datzelfde Standard omdat het bij gelijke stand een wedstrijd meer had gewonnen. Intussen werd Wachel al drie keer kampioen met Anderlecht.

Niet beslissend

“Het wordt een heel interessante clash tussen de twee beste ploegen van de huidige competitie”, leeft Wachel rustig naar de Clasico toe. “Toch zal deze confrontatie niet beslissend zijn voor de titelstrijd. Zelfs als wij winnen, kan op het einde van de reguliere competitie de puntenkloof slechts drie punten bedragen als na onze onderlinge duels beide ploegen nog altijd zouden winnen. Bij de start van play-offs worden de totalen immers gehalveerd.

“Het spreekt voor zich dat we met Anderlecht zaterdag omstreeks 16.15 uur liever zes punten meer tellen dan drie of in het slechtste geval opnieuw op gelijke hoogte staan van ons Luikse rivaal. Standard heeft geen geheimen en natuurlijk gaan we naar daar om de drie punten te pakken. We zijn op onze hoede, want met de ervaren Schoenmakers hebben de ‘Rouchettes’ een echte sluipschutster in hun rangen.

Oefenwedstrijden

Ter voorbereiding op Standard speelde RSCA twee oefenwedstrijden tegen reeksgenoten. Tegen Aalst werd gewonnen met 1-4, op Sporting Charleroi boekte RSCA eveneens een overwinning: 0-4.

