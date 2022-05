Kampioen SV Wevelgem City gaat voor de dubbel: “Een bekerfinale is negentig minuten knallen”

VOETBAL BEKER VAN WEST-VLAANDERENOp het kunstgrasveld van eersteprovincialer Racing Waregem speelt SV Wevelgem City, de kampioen in tweede provinciale B, zaterdag de finale van de Beker van West-Vlaanderen. Tegenstander is Club Roeselare uit de A-reeks van tweede.

“Een bekerfinale is 90 minuten knallen, dat zie je op alle niveaus”, reageert trainer Dylan Vanhaverbeke. “We zijn favoriet en dat is trouwens al heel het seizoen het geval. Een bekerfinale is wel altijd anders. Alles mag, alles kan.”

Vorige zaterdag, op SK Geluwe, haalden de Vlassers het op de slotdag van de competitie maar nipt (0-1). Juul Tanghe (ziek) ontbrak. “Sinds we zeker zijn van de titel is de schwung er wat uit”, reageert de coach. “Dat was te merken aan de prestaties de afgelopen wedstrijden.”

Samen met de andere kampioenen worden doelman Deman en maats vrijdagavond in het casino van Knokke gehuldigd. “Later is er in de Cortina in Wevelgem ook nog een kampioenenfeest voorzien”, zegt Vanhaverbeke. “Iedereen is er welkom.”

Aanvoerder Alexander Masselis (30) hangt omwille van zijn job de schoenen aan de haak en is er op RC Waregem niet bij wegens een huwelijksfeest. Rob De Leersnyder is dan weer geelgeschorst.

Vier nieuwkomers

De kampioenen tellen volgend seizoen vier nieuwkomers. “Onze kern wordt kleiner”, aldus Vanhaverbeke. “Dit seizoen stelden we in totaal 14 spelers van jonger dan 21 jaar op. Komend seizoen doen we het met een kern van 13 contractspelers, aangevuld met wat jeugd.”’

SV Wevelgem City heeft met liefst 85 op 90 een ongelooflijk seizoen achter de rug. Het won 25 (!) wedstrijden op rij. In het Mirakelstadion van RC Waregem wil men zaterdag nog eens de champagneflessen ontkurken. “We gaan voor de dubbel”, aldus Vanhaverbeke. “Een bekerfinale moet leven in de spelersgroep. Is dat niet het geval, dan heb je geen ambitie.”

Club Roeselare eindigde in tweede A op de vijfde plaats. Het versloeg in de halve finale van de beker in eigen huis derdeprovincialer FC Lendelede Sport. Wevelgem won dan weer met strafschoppen bij derdeprovincialer FC Lissewege na een tumultueuze wedstrijd met heel wat rode kaarten.

Finale Beker van West-Vlaanderen: Club Roeselare - SV Wevelgem City A: zaterdag 7 mei om 17.30 uur (terrein RC Waregem)