Kampioen SV Veurne promoveert naar eerste provinciale, maar: “Ons huiswerk is nog lang niet af”

Neo-promovendus SV Veurne is de onverwachte maar overduidelijke kampioen van tweede provinciale A! De kustploeg verloor dan wel met 2-0 op het veld van Zwevezele B, maar eerste achtervolger Varsenare ging eveneens de boot in bij Lichtervelde, zodat Veurne twee speeldagen voor het eind met acht punten voorsprong niet meer in te halen is. Een trotse voorzitter Johan Samyn staat ons te woord.

“Toen we een maand geleden met 0-3 gingen winnen op het veld van Varsenare wist ik het zeker: deze ploeg zal kampioen spelen”, opent Johan Samyn zijn relaas. “De voorbije weken ging het dan wel wat moeizamer, met een twee op negen in de laatste weken, maar we zijn niet beginnen twijfelen aan onszelf. Kampioenenstress? Nee, daar heb ik eigenlijk niets van gemerkt. Uiteindelijk hebben we na 28 speeldagen nog maar drie keer verloren, wat een fantastische prestatie is voor dit team. Aan de start van het seizoen mikten we op het behoud, want het zou tenslotte nog maar ons eerste volledige seizoen in tweede provinciale worden, het geschrapte coronaseizoen 2020-2021 indachtig. Zo spelen we eigenlijk twee jaar op rij kampioen. Ongelooflijk”

Grote vriendenbende

Een vraag die telkens terug keert bij een kampioenstitel: wat was dit jaar het geheim of de gouden succesformule van Veurne? “Ik ben al tien jaar voorzitter, maar nog nooit zag ik een ploeg die zo goed aan elkaar hangt als deze”, vervolgt Samyn. “Het is één grote vriendenbende, die op en naast het veld goed overeen komt, en aan elkaar gewaagd zijn. Zo bleven ze op training elkaar uitdagen en beter maken. Er lopen hier geen vedetten rond die ons telkens over de streep trokken: het gevaar kwam van overal.”

Veel werk aan de winkel

De kustploeg komt volgend seizoen uit in de hoogste provinciale reeks. “Het is geleden van de jaren zeventig dat we op dat niveau uitkwamen”, glundert de voorzitter voort. “Dat wordt een hele uitdaging, want ons huiswerk is nog lang niet af. Enkele vaste waarden hangen de schoenen aan de haak, en we zien ook enkele jongens vertrekken, zoals topschutter Sarrazyn. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om nog enkele jongens aan te trekken en om deze club optimaal voor te bereiden op dit nieuwe avontuur”, besluit Samy,