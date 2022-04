Kampioen RWL Sport keert terug naar tweede provinciale. Doelman Bram Vranken: “We hebben de titel duidelijk niet gestolen”

De cijfers liegen er niet om: RWL stond sinds speeldag vijf onafgebroken op kop van de rangschikking. Alleen FC Binkom wist het nog lange tijd spannend te houden.

“Binkom heeft het ons inderdaad moeilijk gemaakt”, beseft Bram Vranken. “Wij hebben een heel sterk seizoen gespeeld, maar op een bepaald moment kwamen zij terug tot op één punt. Toen lag er toch wel wat druk op onze schouders, maar het is mooi om te zien hoe de groep daarmee omgegaan is. Die 3-0-winst thuis tegen Binkom zelf heeft vorige week de doorslag gegeven. Daar hebben we getoond wie écht de sterkste ploeg van de reeks was.”

Om het dan zondag netjes af te maken tegen KDN United. “Ook KDN heeft het ons in de eerste helft nog knap lastig gemaakt”, aldus Vranken. “Tot dan twee minuten na de rust op corner de verlossende treffer viel. Nadien hebben we de partij op een heel volwassen manier uitgespeeld. Het is altijd plezant om het voor eigen publiek af te kunnen maken. Het feestje heeft nog tot in de vroege uurtjes geduurd. Het was een mooie beloning voor het harde werk dit seizoen. Achteraf hebben we ook heel veel felicitaties gekregen van de andere ploegen. Dat zegt genoeg. We hebben de titel duidelijk niet gestolen.”

Volledig scherm De spelers van RWL bouwen een feestje na de winst tegen KDN United. © RWL Sport / RV

Het plaatje klopte

Doelman Bram Vranken (29) maakte vijf jaar geleden de overstap naar Rillaar. Hij maakte de fusie met Wolfsdonk en Langdorp dus van nabij mee, maar dat liep eerst niet zoals verwacht. “We zijn toen jammer genoeg naar derde provinciale gedegradeerd”, weet Vranken nog. “Dat was even een domper, maar het is altijd de bedoeling geweest om zo snel mogelijk terug te keren. En dat is nu dus gelukt. Met veel jongens uit eigen streek en een ideale mix tussen jeugd en ervaring hebben we ons doel bereikt. Het plaatje klopte.”

“Onze sterkte dit seizoen was het feit dat we écht wel een héél hechte groep vormden, die altijd en overal voor elkaar door het vuur wilde gaan. Wij waren het meest constant in onze prestaties en we hebben op een gans seizoen slechts veertien doelpunten geïncasseerd. Ook in de bekercampagne hebben we een heel mooi parcours afgelegd. Het is top hoe we het uiteindelijk afgemaakt hebben. Hier hebben we met zijn allen lang naar uitgekeken. De terugkeer naar tweede provinciale is een feit en daar hoort een club als RWL Sport ook wel thuis. Zowel qua accommodatie als sportief zijn we er klaar voor. Ik denk zelfs dat het voetbal ons daar beter gaat liggen. Normaal gezien moeten we dus wel rustig kunnen meedraaien”, besluit Vranken.