KAMPIOEN! Robin D'Haese en Elita Lebbeke-Buggenhout pakken titel en promoveren naar eerste nationale: “Je was nooit snel met ons klaar”

Wielrennen profs Galmaarde­naar Arne Marit toonde zich in allereer­ste grote ronde: “Nooit eerder was ik zo moe dan na deze Giro”

Arne Marit (24) beëindigde zijn eerste Ronde van Italië als nummer 112. Veel belangrijker voor de renner van Intermarché-Wanty-Gobert is het feit dat hij zich in de sprinten heeft kunnen tonen. Drie keer haalde hij de top tien, één keer de top vijf. Zonder materiaalproblemen zat er in de zeventiende rit misschien zelfs een stunt in.