Kampioen of niet, honger van Phil Canoot (SV Oostkamp) is nog niet gestild: “De drie periodetitels winnen én topschutter worden”

“Het was een zenuwachtige kampioenenwedstrijd”, blikt Canoot nog even op afgelopen weekend terug. “Een strafschop zette ons echter op de juiste weg en deed onze dominantie toenemen. Na de pauze maakte ik een tweede treffer na een snel uitgespeelde tegenaanval. Een combinatie met Jules Vanhaecke bracht me in het strafschopgebied, waarna ik de bal tussen de benen van de verdediger kon spelen en vervolgens met mijn mindere rechtervoet in de verste hoek kon afwerken. Na het laatste fluitsignaal barstte er een enorm feest los.”

Korte nacht

Het was een vervroegd titelfeest, want Oostkamp dacht eigenlijk dat het pas dit weekend voor de titel zou kunnen voetballen. “De thuisnederlaag van Lebbeke vorige week kwam onverwacht. We zaten eigenlijk met het idee in ons hoofd dat we pas tijdens het paasweekend, op eigen veld, voor de titel zouden spelen”, beaamt de 30-jarige spits. “Zo werd het een onverwacht feestje, maar die zijn misschien nog mooier. Al plannen we dit weekend nog eens stevig uit de bol te gaan.(lacht) Het bestuur had ondanks de korte voorbereidingstijd toch enkele verrassingen voorzien. Na de match volgde een plezante terugreis in de spelersbus naar Oostkamp, waar we in ‘t Bloemenhuisje ons feestje voort zetten. De spelers die in laatste instantie nog verlof konden krijgen op maandag hebben zich tot diep in de nacht geamuseerd. Ik kreeg dat gelukkig geregeld van mijn werkgever.” (lacht opnieuw)