Kampioen KVC Westerlo sluit het seizoen af met een 2-2-gelijkspel tegen RWDM en bouwt nog eens een stevig feestje in het Kuipje.

Kampioen KVC Westerlo heeft zijn verblijf in 1B zaterdagavond in eigen stadion afgesloten met een 2-2-gelijkspel tegen achtervolger RWDM. Het venijn van het aangename prestigetreffen zat hem uiteindelijk in de staart, waarin de Kemphanen op vijf minuten tijd een schijnbaar geruststellende 2-0-voorsprong nog uit handen gaven. Het zou de vreugde echter niet bederven. Na het laatste fluitsignaal brak er een stevig feestje los.

De sfeer zat er al geruime tijd voor de aftrap goed in, daar in en rond het Westelse Kuipje. De thuissupporters kwamen hun kampioenen nog eens massaal aanmoedigen, terwijl ook de meegereisde aanhang van RWDM negentig minuten lang van zich liet horen. Hun enthousiasme vertaalde zich echter niet meteen op het veld. Er zat best wel wat pit in de partij, maar het spel bleef lange tijd gesloten. Beide teams hielden elkaar een half uur lang in evenwicht.

Het eerste noemenswaardige gevaar kwam er pas na twintig minuten spelen vanwege de bezoekers. Na een combinatie tussen Montes en Rommens mikte Nangis het leer laag in de hoek, maar doelman Jensen ging goed plat. Westerlo reageerde niet veel later. Van den Keybus werd neergelegd op het randje van de zestien meter, waarna Van Eenoo mocht aanleggen. Hij probeerde het rechtstreeks vanuit een schuine hoek, maar trof de vuisten van Defourny.

Het galaduel tussen de nummers één en twee in 1B leek rustig voort te kabbelen richting het rustsignaal tot Van den Keybus iets na het half uur een voorzet richting tweede paal verstuurde. Daar stond Jan Bernat moederziel alleen om de 1-0 tegen de touwen te prikken. Zo ging Westerlo plots dus toch nog met een goed gevoel richting kleedkamers.

Remonte RWDM

RWDM startte scherp aan de tweede helft met al vroeg een actie van Nangis, waarna invaller Togui van dichtbij de 1-1 naast het doelkader mikte. Een dure misser, want drie minuten later krulde Van den Keybus aan de overkant de 2-0 fraai in de verste bovenhoek. Op aangeven van Van Eenoo had Vaesen nog de 3-0 aan de voet, maar hij knalde over het doel van Defourny.

Westerlo leek dus gewonnen spel te hebben, tot Vorogovskiy twintig minuten voor tijd op vrije trap van Rommens in het pak dan toch de aansluitingstreffer wist binnen te koppen. En vijf minuten later stonden de bordjes zowaar weer in evenwicht. Togui bediende Nzuzi en die liet Jensen kansloos in zijn korte hoek: 2-2.

Zo zat het venijn dus plots in de staart van de partij. RWDM duwde door en Nzuzi dwong Jensen nog eens tot een prima redding. Uit de corner die volgde, moest Jensen opnieuw goed plat op een poging van Hazard en ook Nzuzi zag zijn schot nog afgeblokt worden. Daar kwam Westerlo dus even met de schrik vrij, maar in een spannende slotfase had Foster aan de overkant even goed zijn team dan ook weer de overwinning kunnen bezorgen. Doelman Defourny redde de meubelen met een prima reflex.

Scheidsrechter Dierick liet niet lang overspelen, waarna het kampioenenbal in het Kuipje losbarstte. Na de ereronde doorheen het stadion, kreeg kapitein Lukas Van Eenoo de trofee overhandigd door eigenaar Oktay Erçan. KVC Westerlo keert na vijf jaar terug naar het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. De riem mag er nu even af, maar het huiswerk naar volgend seizoen toe is ongetwijfeld al volop bezig.

Westerlo: Jensen, Jordanov, Neustädter, Perdichizzi, De Cuyper, Van Eenoo, Van den Keybus, Fixelles (71' Güçtekin), Bernat (77' Soumah), Vaesen (64' Foster), Daci (64' Vetokele).

RWDM: Defourny, Sankhon, Ruyssen, Le Joncour, Vorogovskiy, Rommens, Keita (64' Oulare), Hazard, Nangis (59' Mata), De Camargo (46' Togui), Montes (59' El Ouahdi).

Doelpunten: 32' Bernat (1-0), 53' Van den Keybus (2-0), 71' Rommens (2-1), 76' Mata (2-2).

Geel: Montes, Nangis, Nzuzi.

Scheidsrechter: Christof Dierick.