Kamiel Bonneu houdt snelle mannen af in Tour of Britain en pakt tweede profzege: “Sterk nummer, al zeg ik het zelf”

Wielrennen profsKamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise) heeft zijn tweede profzege te pakken. De Noord-Limburger was de beste in de derde rit in de Tour of Britain. Bonneu maakte deel uit van een kopgroep die vlak voor de finish leek teruggepakt te worden. Met een ultieme demarrage bleef de prof uit Achel het aanstormende peloton voor. Jordi Meeus (Bora hansgrohe) was de beste in de pelotonspurt. “Ja, precieze timing. Een sterk nummer”, vertelt Bonneu.

De renners kregen tussen Durham en Sunderland een typisch Brits weertje voorgeschoteld: regen en noorderwind. Geen ideaal koersweer dus, maar daar trok Kamiel Bonneu zich niks van aan. Hij trok samen met de Nederlander Mathijs Paasschens, de Canadees Benjamin Perry en de Brit Alexandar Richardson in de aanval. Het peloton liet begaan, allicht met het idee dat de achterstand in de finale wel zou opgehaald worden.

Geloof in kansen

Dat leek ook zo te zijn want in de laatste kilometers kwam het peloton dichterbij en dat had ook Kamiel Bonneu gezien. Met een meesterlijk getimede uitval trok hij in de laatste hectometers nog eens stevig door. Niemand kon de sterke Achelaar volgen waardoor hij zijn tweede profzege van het seizoen liet optekenen. “We reden lang in de aanval en dan kan het alle kanten uit. Pas in de slotfase geloofden we echt in onze kansen”, klinkt het bij de Nood-Limburger.

Oplopend finale

Nochtans was het dinsdag allerminst aangenaam weer in Noord-Engeland, maar daar trokken Bonneu en vo zich niks van aan. “Ik rijd graag in de regen en de koude. Van dat laatste was geen sprake, maar de regen zorgde er wel voor dat het een zware rit was. In de laatste kilometer werd het duidelijk dat het peloton erg kortbij kwam. Ik heb toen snel beslist om mijn kans te gaan. De finale was licht oplopend en dat is een kolfje naar mijn hand. Niemand geraakte nog in mijn wiel.”

Net geen maand na zijn eerste overwinning in Ronde van Tsjechië is het opnieuw raak voor Bonneu. Weer in het buitenland, maar na de Tour of Britain staat er een Belgisch programma op het programma. Met de benen die hij nu heeft, moet Bonneu kunnen meedoen in de Grand Prix de Wallonie en de Primus Classic. “Ik hoop het. Ik heb de voorbije maanden flinke stappen gezet en ik wil dat maar al te graag tonen aan het Belgische publiek. De komende dagen zijn er zeker nog kansen. In ritten die mij meer op het lijf geschreven zijn, vandaag was het eigenlijk een sprintersetappe”, lacht Bonneu.