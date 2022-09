Kalken moet meerdere erkennen in Tempo Overijse: “Beste ploeg die ooit op de Kruisen speelde”

HO Kalken verloor de eerste thuismatch in derde nationale met 2-4 van Tempo Overijse. Hogerop kwam via Buyl en Cnockaert 2-0 voor, maar bezweek onder de kwaliteit van de titelfavoriet.

Na de 0-3-overwinning in Wolvertem mocht Hogerop Kalken voor het eerst op eigen veld aantreden in derde amateur. Voor de feestelijke gelegenheid kreeg HO het bezoek van titelfavoriet Tempo Overijse. Een blitzstart deed dromen van een stunt, maar Overijse keerde de situatie helemaal om naar 2-4. “We hebben verloren van de toekomstige kampioen”, weet sportief verantwoordelijke Ferry Baes nu al.

“Tempo Overijse is de beste ploeg die we hier op de Kruisen ooit al ontvingen. Ik had een nederlaag wel ingecalculeerd, maar niet op deze manier. We zullen even moeten bekomen van hoe we het laatste uur zijn overpowered en weggespeeld.”

Beste ploeg van de reeks

De match begon nochtans uitstekend voor de thuisploeg. Jasper Buyl zorgde na drie minuten voor 1-0 en Brecht Cnockaert tikte twintig minuten later de dubbele voorsprong binnen. “Ons eerste halfuur was top”, geniet Baes na.

“We speelden vrank en vrij, voetbalden perfect tussen de lijnen en creëerden kansen. We begonnen te dromen over een stunt. Via Joffry De Brabander kregen we nog een kans op 3-0, die net voor de doellijn werd weggewerkt. Zelfs als die bal er was ingegaan, was het nog altijd een moeilijke opdracht geweest. Overijse verloor nooit de kalmte, toonde zoveel métier, klasse en kwaliteit.”

“Na de aansluitingstreffer was ons complexloze voetbal helemaal weg en kwam Overijse nog voor de pauze op 2-2. Ik ben ervan overtuigd dat we nu al de beste ploeg van de reeks zagen, want ik kan me niet voorstellen dat er nog veel beter zijn.”

Bijna vierhonderd toeschouwers

Ondanks de nederlaag blikt het bestuurslid tevreden terug op de eerste wedstrijd op de vernieuwde Kruisen. “Er waren meer dan honderd eters op de footlunch en bijna vierhonderd toeschouwers voor een mooie wedstrijd waarin wij positief voetbal brachten. De lijn van Wolvertem en het eerste halfuur tegen Overijse moeten we volgende week proberen doortrekken bij Voorde-Appelterre.”

HO Kalken - Tempo Overijse 2-4

HO Kalken: Baele, De Wilde, Cools-Ceuppens, Van Der Eedt, Caryn (63’ Neve), Buyl, Baes, Heirewegh, De Brabander (79’ Wymeels), Cnockaert, Schack (70’ De Corte)

Overijse: De Vriendt, De Maeyer, Verdoodt, Van Dyck, Sarkic, Delorge, Cocchière, Dehond, Maluka (89' Van Den Steen), Barreiro (30’ De Jonge), Houssane (82' De Neef)

Doelpunten: 3’ Buyl (1-0), 20’ Cnockaert (2-0), 39’ en 43’ Delorge (2-1 en 2-2), 48’ Cocchière (2-3), 68’ Houssane (2-4)

Geel: Verdoodt, Houssane, Cocchière, Heirewegh, Neve, De Maeyer