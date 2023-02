Kalfort Puursica wordt weer Puurs Excelsior en trekt naar Berg en Dal voor halve finale: “We gaan om te genieten”

voetbal beker van antwerpenIn vierde provinciale dendert Kalfort Puursica als een sneltrein door de competitie. De troepen van Patrick Schoeters verloren tot dusver amper twee punten en scoorden al meer dan honderd keer. Niemand die er nog aan twijfelt dat Puursica over enkele weken de titel pakt en dus kan blauw-wit naar de halve finales van de beker van Antwerpen toeleven zonder enige druk. Zonder steile ambities ook, want de tegenstand is met Berg en Dal, leider in eerste provinciale, niet bepaald min.

“We gaan in de eerste plaats om te genieten”, aldus Puurs-coach Pascal Schoeters. “Dat houdt in dat we ons zo goed mogelijk gaan proberen te verdedigen om een pak rammel te vermijden. Daar heeft niemand echt zin in. In principe trekken wij met onze beste kern naar Berg en Dal, maar we gaan wel bekijken of we jongens minuten kunnen geven die er vooralsnog minder kregen.”

Tempo

“Ik kijk er vooral naar uit om te zien hoe we ons presenteren bij een tegenstander die beter is dan wij. In competitieverband kunnen we ons veel veroorloven wat dat betreft. Zo kunnen onze flankverdedigers doorgaans heel hoog spelen zonder in problemen te komen. Dat zal nu niet het geval zijn. En met dat hogere tempo hadden we in de vorige ronde tegen derdeprovincialer Wijnegem trouwens ook al de nodige moeite in het openingshalfuur. Maar goed, ik benadruk nogmaals dat we vooral heel fier mogen zijn dat we als vierdeprovincialer in de halve finale staan. Dat deden nog niet al te veel ploegen ons voor denk ik.”

Stunt

“Dat een stunt altijd kan? Je weet nooit. Wie weet klimmen we wel vroeg op voorsprong of laat Berg en Dal een hoop basisspelers rusten en liggen daar mogelijkheden. Maar ik reken er niet op. (lacht) We zien wel wat het wordt en we gaan er hoedanook een feestje van maken met onze fans. We reizen met een dubbeldekker bus af naar Berg en Dal dus de sfeer is verzekerd. Na afloop bekijken we dan wel wat we vieren. De stunt of onze plaats in de halve finale.”

Titel

“En de titel? Dat we twee weken geleden tegen Reet ons perfecte rapport door de vingers zagen glippen (2-2, red.), was een ontgoocheling. Oxford Hemiksem B moest het kind van de rekening worden en dan kan ik ook nog genieten van een 15-0-zege zoals die van afgelopen weekend. Als we zo met frustratie en teleurstelling omgaan, onderstreept dat de honger van deze groep ondanks het succes. We blijven nog een heel seizoen voluit gaan.”

Puurs Excelsior

In tussentijd laat de clubleiding ook weten dat Kalfort Puursica een naamsverandering ondergaat. In het verleden maakte het toenmalige Puurs Excelsior RSK een doorstart met de jeugd en koos men vervolgens in 2018 voor een fusie met Puursica. Nu de club begin dit jaar de nieuwe accommodatie van sportpark De Schans in Puurs in gebruik nam én de promotie naar derde provinciale een kwestie van tijd is, acht ze zich klaar voor de volgende stap.

“We bouwen samen met al onze vrijwilligers aan een sterke toekomst voor alle spelers”, klinkt het in een mededeling. “We willen hen omringen met de juiste mensen om elke speler beter te maken op een manier die bij onze visie past. We staan voor traditie, een familiale sfeer, lokale verankering en doorstroming door kwalitatieve opleidingen met kansen voor iedereen.”

Omdat we geloven in ons project deinzen we er niet van terug om sportief onze naam om te dopen in Puurs Excelsior. De goede naam die de club in het verleden meedroeg opnieuw opnemen, lijkt ons de juiste stap om onze groei samen verder te zetten.”

Volledig scherm Het nieuwe logo van Puurs Excelsior waarbij het wapenschild van de gemeente Puurs-Sint-Amands en het huidige logo werden verwerkt. © Puurs Excelsior / RV