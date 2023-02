Kalfort Puursica maatje te klein voor Berg en Dal in halve finale beker van Antwerpen (7-3): “Met opgeheven hoofd uitgeschakeld”

Het bekersprookje van vierde provincialer Kalfort Puursica krijgt geen verlengstuk in de finale. Na de openingsgoal van Joris maakte de onvermijdelijke Glenn Bouwmeester nog wel gelijk, maar Berg en Dal had zondagmiddag weinig nodig om te scoren. Bij 4-1 konden de troepen van Patrick Schoeters opnieuw milderen, maar de leider in eerste provinciale bleek uiteindelijk toch een maatje te groot, 7-3 was de eindstand.

“Het kwaliteitsverschil was duidelijk”, zegt Puursica-doelman Wouter Philips. “Ik vond ons goed meevoetballen in de eerste helft, maar je merkt aan alles dat Berg en Dal een niveau hoger speelt. De 2-1 was een fantastische knal in de winkelhaak en voor de 3-1 spelen ze het heel goed uit op de counter. In de competitie zijn wij het niet gewend om op zulke scherpe tegenaanvallen te lopen en dan weet je dat zoiets hier wordt afgestraft. In het openingskwart van de tweede helft vond ik dat we de bovenhand hadden, maar liepen we op een soortgelijke counter en ook de vijfde kwam er na een tegenstoot. We speelden een beetje alles of niets en hadden zelf gerust nog een paar keer meer kunnen scoren, maar als je dan 7-3 verliest, valt daar weinig op af te dingen.”

Opgeheven hoofd

“Of we met opgeheven hoofd zijn uitgeschakeld? Ja dat vind ik wel. Zeker als je in beschouwing neemt dat we als vierde provincialer eerder ook al een derde en tweede provincialer elimineerden. En hoewel je ook kan stellen dat we het misschien naïef aanpakten tegen Berg en Dal, bleven we op die manier ook trouw aan onze stijl. Je kan hier als ploeg de bus komen parkeren en alsnog verliezen. Nu speelden we tenminste ons spel en naar onze kwaliteiten.”

Titel

“Of dit een heel andere beleving was als doelman dan in competitieverband? (lacht) Dat kan je wel stellen. Als keeper krijg je bij Puursica dit seizoen niet al te veel werk op te knappen dus dan is het wel speciaal om plots zoveel actie voor je neus te zien. Gelukkig kon ik ook nog een paar pogingen afstoppen. Afwachten of het volstaat om mijn plek te heroveren in doel. Ik speelde de eerste elf wedstrijden van het seizoen, maar werd zwaar ziek en moest zelfs even worden opgenomen in het ziekenhuis. Mijn collega deed het goed in die periode en zo verzeilde ik op de bank. Maar goed, ik zal hoedanook mijn aandeel hebben gehad in de titel. Dat we die binnen enkele weken mogen vieren, is nu bijna een zekerheid.”

Berg en Dal - Kalfort Puursica 7-3

Doelpunten: 15' Joris (1-0), 26' Bouwmeester G. (1-1), 29' Battista (1-1), 31' Van Pol (3-1), 59' Vereijken (4-1), 64' Maerevoet (4-2), 76' Gevers (5-2), 78' Van Aerschot (5-3, own.), 87' Smeets (6-3), 88' Gevers (7-3).