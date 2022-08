Kadir Yilmaz loodst Ranst met hattrick naar derde bekerronde: “Ik pluk de vruchten van mijn goede voorbereiding”

Yilmaz bracht Ranst afgelopen weekend al heel snel op voorsprong. “Op dat moment denk je dat je op rozen zit, maar amper één minuut later stond het alweer gelijk”, vertelt de 25-jarige aanvaller. “Op slag van rust klommen we wel opnieuw op voorsprong, maar toch kwam de thuisploeg vlak na de pauze weer langszij. Pas in het laatste halfuur konden we afstand nemen van Geraardsbergen, dat misschien wel een reeks lager speelt, maar zeker geen slechte ploeg is. We hadden in elk geval onze handen vol met hen.”

Vertrouwen te koop

In de derde ronde krijgen Yilmaz en co. derdenationaler Houtvenne over de vloer. “Omdat zij een reeks hoger spelen is Houtvenne uiteraard favoriet, maar in de beker weet je nooit. Zeker niet omdat wij momenteel vertrouwen te koop hebben. We hebben in onze twee bekermatchen tot nu toe bijvoorbeeld maar liefst negen keer gescoord. Voorin zit het dus op dit moment echt wel goed.”

Terug naar nationale reeksen

Met dank aan onder meer Yilmaz, die in het tussenseizoen overkwam van derdeprovincialer Turk Sport. “Ik heb altijd hoger gespeeld bij onder meer City Pirates en Eppegem, maar omdat ik het voetbal niet langer kon combineren met mijn werk heb ik een paar jaar geleden beslist om op een lager niveau te gaan voetballen. Ondertussen is die combinatie wel weer mogelijk, waardoor ik opnieuw een stap hogerop wilde zetten. Liefst zou ik op termijn zelfs terugkeren naar de nationale reeksen, maar dan moet ik me natuurlijk eerst kunnen tonen bij Ranst. Daarom heb ik me tijdens het tussenseizoen ook heel goed voorbereid en daar pluk ik nu de vruchten van met vier goals in twee bekermatchen. Anderzijds is het natuurlijk nog heel vroeg op het seizoen. Het belangrijkste doel blijft nog altijd om in de competitie beter te doen dan de zevende plaats van vorig jaar.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen