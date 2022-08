KAC Betekom schakelt Grimbergen uit en treft in tweede ronde Racing Mechelen. Doelpuntenmaker Tobias Vermeiren: “We hebben het goed aangepakt”

voetbal beker van belgiëKAC Betekom heeft zich niet laten vangen in de eerste ronde van de Beker van België. Het klopte eersteprovincialer Grimbergen verdiend met 2-0. Het doet zichzelf zo in de volgende ronde een altijd mooie verplaatsing cadeau naar tweedenationaler Racing Mechelen. Het was Tobias Vermeiren die Betekom op het juiste pad hielp met de openingstreffer.

“Je kon onze eerste helft in twee delen opsplitsen”, opent Vermeiren. “Voor de drankpauze speelden we goed en kon ik scoren. Erna zakten we wat weg zonder echt in de problemen te komen. Na de rust was ik alleen door op de counter, maar werd ik neergehaald waardoor Grimbergen met tien viel. Persoonlijk vind ik dat we het nadien sneller hadden kunnen en misschien wel moeten beslissen. We hebben toch wel enkele kansen de nek omgewrongen vooraleer de geruststellende 2-0 viel. Maar uiteindelijk hebben we deze bekermatch goed aangepakt tegen een stevige tegenstander.”

Topmatch

In de volgende ronde mogen Vermeiren en maats het opnemen tegen Racing Mechelen, waar het afgelopen seizoen op de voorlaatste speeldag nog ging winnen met 2-3: “Een topmatch voor ons”, is de 23-jarige flankspeler duidelijk. “Ik was er vorig jaar natuurlijk nog niet bij, maar ik zie niet in waarom het ons niet opnieuw zou lukken? Het wordt een heel goede waardemeter zo vroeg op het seizoen, maar zeker in een bekermatch kan alles.”

Vertrouwd nest

Zelf was Vermeiren in het seizoen 2019-2020 al eens een jaartje actief bij de troepen van trainer Custers, dus een echte nieuwkomer kunnen we hem niet noemen. “Ik ben blij dat ik opnieuw bij Betekom kan spelen, want het is toch een beetje een vertrouwd nest voor mij. Na mijn jaar bij Houtvenne was er al eens contact tussen mij en Betekom, maar uiteindelijk ben ik dan naar reeksgenoot Beringen gegaan. Afgelopen seizoen hebben we weer met elkaar gepraat en met een jaartje vertraging is de deal dan toch doorgegaan. Ik ken hier natuurlijk nog heel wat spelers van mijn vorige passage. Deze club staat erom bekend een goede en hechte groep te hebben mét gezonde ambities en dat zal dit jaar niet anders zijn. Daar hoop ik ook weer mijn steentje toe bij te dragen.”

Wat tegen Grimbergen dus al aardig lukte. “Klopt, er viel toch een beetje druk van mijn schouders af na dat doelpunt”, erkent Vermeiren. “Dat hoop ik nog vaak te herhalen de komende weken en maanden op de linkerflank. Een positie waar ik overigens altijd al speelde, maar vorig jaar bij Beringen was ik door omstandigheden op de linksback actief. Maar bij Betekom is het dus wel de bedoeling opnieuw links vooraan te spelen, daar is de sportieve cel wel van op de hoogte.” (knipoogt)

