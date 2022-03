KAC Betekom pakt in slotfase belangrijk punt tegen Wellen. Doelpuntenmaker Piotr Krauze: “Lieten de kopjes niet hangen na de 2-1"

“We begonnen goed aan de wedstrijd en klommen al snel op voorsprong, maar zij maakten ook weer snel gelijk”, doet Krauze zijn relaas van de match. “Na de pauze kregen zij dan een penalty waarvan ik niet weet of dat wel juist was. Dat we dan nadien ook nog eens met tien vielen, maakte het nog moeilijker. Ook daar was er voer voor discussie, want onze verdediger was volgens mij niet de laatste man. Maar in voetbal kan zoiets nu eenmaal gebeuren.”

Grote ontlading

“We moesten dus een knop omdraaien en in plaats van de kopjes te laten hangen, ging iedereen er nog eens extra voor. De mentaliteit zat heel goed en we voelden ook dat er meer in zat. Dat we dan in de slotminuten nog de gelijkmaker lukten, zorgde voor een grote ontlading bij iedereen van de club.”

“Op zich is het wat jammer dat we niet wonnen gezien onze magere resultaten van de voorbije weken. Maar dat in het achterhoofd houdende in combinatie met de omstandigheden in de match tegen Wellen, zorgden er toch voor dat we het als een gewonnen punt beschouwen. Dit punt zal de ploeg, vooral op mentaal vlak, goed doen.”

Veel rechtstreekse concurrenten

“In deze reeks telt ieder punt”, weet Krauze. “Het is onwaarschijnlijk hoe dicht alles bij elkaar ligt. Het ene weekend kan je vijfde staan en het weekend nadien twaalfde. Er zijn dus heel veel rechtstreekse concurrenten in deze reeks en we moeten er nu voor zorgen dat we nog vijf keer alles geven en dan mogen we niet meer in de problemen komen.”

Zelf lukte het 19-jarige Betekomse jeugdproduct zijn eerste treffer in de hoofdmacht. En of hij daar blij mee was: “Daar ben ik natuurlijk heel erg tevreden over en ik zal het niet snel vergeten. Zeker omdat het ook nog eens puntengewin opleverde.”

Vertrouwen

“Ik ben dan ook heel dankbaar dat de club in het algemeen en de coach in het bijzonder mij vertrouwen geeft. De laatste vijf weken begon ik steeds in de basis. Akkoord, de omstandigheden vielen wat in mijn voordeel uit door de vele blessures en schorsingen, maar ik denk wel dat ik mij al heb kunnen tonen. En deze ervaring op dit niveau kan mijn verdere ontwikkeling alleen maar ten goede komen.”

“Ik ben van nature een verdedigende middenvelder, al kan ik ook iets offensiever uit de voeten. De laatste twee weken speel ik centraal achterin. Ik kan het soms nog altijd niet helemaal geloven dat ik nu in de eerste ploeg speel, want als jonge gast bij de U13 keek ik echt op naar het A-team. En nu maak ik er zelf deel van uit en heb ik mijn eerste goal achter de rug. Dat smaakt alleen maar naar meer.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB