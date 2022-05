KAC Betekom klopt Berlaar-Heikant en sluit seizoen af met zes op zes én het behoud. Doelpuntenmaker Piotr Krauze: “Mindere matchen toch over de streep trekken, is ook een kunst”

“Onze eerste helft was eigenlijk niet om over naar huis te schrijven”, windt Krauze er geen doekjes om. “Er zat veel te veel afval in ons spel en we hadden het moeilijk met onze organisatie. Berlaar-Heikant had dan ook enkele kansen en daarin moeten we onze doelman Pieter Nauwelaerts een pluim geven. Hij heeft ons toch een paar keer rechtgehouden.”

“Na een stevige peptalk van onze coach zijn we na de rust wel beter in ons spel gekomen”, gaat Krauze voort. “Al moesten we inderdaad nog redelijk lang wachten op de openingsgoal. Eens die goal viel, was het moeilijkste gedaan en konden we in het slot de zege nog helemaal veiligstellen met een tweede treffer. Het was dus zeker niet onze beste match, maar het is ook een kunst om dat soort matchen wel over de streep te trekken.”

Beste vrienden

“Dat ik de 1-0 kon maken was natuurlijk heel mooi meegenomen. Ik mocht na een twintig minuten spelen invallen voor de geblesseerde Roel Poukens en eigenlijk was het een goal die Roel ook al wel eens vaker heeft gemaakt. Zich ongemerkt vrijlopen en dan raak koppen. Dat de andere goal werd gescoord door de afscheidnemende Bruno Aertgeerts, die naar Rotselaar trekt, maakt dat de invallers de match beslisten. Ook voor Bruno ben ik blij want hij is één van mijn beste vrienden.”

Lessen trekken

“Ook positief is dat we de mindere terugronde nu toch nog met een zes op zes afsluiten. Het was vooral de match vorige week op Racing Mechelen die van enorm belang was richting deze match. Daar stelden we het behoud toch wel grotendeels veilig en nu dus helemaal. Al blijft het wel jammer dat we na zo’n heenronde toch nog zo lang hebben moeten knokken om zekerheid over het behoud te hebben. Al te vaak schoten we onszelf in de voet, vooral in de thuismatchen. Daaruit gaan we als groep zeker de nodige lessen trekken richting volgend seizoen.”

Betekom: Nauwelaerts, Poukens (21’ Krauze), Karremans, Janssens (46’ Taqi), Clerckx (78’ Henderix), Hermans, Van Den Broeck, De Winter (76’ Aertgeerts), Vander Elst, Pelgrims, Boogaerts.

Berlaar-Heikant: Van Egdom, Damoiseau, Van Hoogten, Himi, Verschoren, Verbert, Mateso, Vandenbossche, Dupont, Janssens, El Hadj (77’ Claessens).

Doelpunten: 70’ Krauze (1-0), 86’ Aertgeerts (2-0).

Geel: Dupont, Himi, Van Den Broeck.