KAC Betekom en youngster Mike Smits onderuit op veld van leider Wezel Sport: “Hadden toch het gevoel dat er iets te rapen viel”

“Het begin was zeker en vast voor Wezel”, opent de 20-jarige Smits. “Zij zetten toen heel veel druk en vlogen er goed in. In die periode kwamen we op achterstand en dat was op dat moment ook wel terecht te noemen. Nadien hebben we ons terug in de wedstrijd geknokt en stonden we ook goed als ploeg. We hadden ook enkele kansen, enkele goede ook, maar die konden we jammer genoeg niet verzilveren. Na de pauze deed Wezel dat wel goed en dat is natuurlijk een kwaliteit van hen.”

Reeksje

Door de nederlaag van Houtvenne thuis tegen Pelt springt Wezel Sport terug naar de leidersplaats in derde nationale B: “Wat maakt dat het natuurlijk geen schande is om van hen te verliezen”, pikt Smits in. “Op zich is het ook niet tegen hen dat we de punten moesten pakken want ze zijn ook echt wel sterk. Al hadden we wel het gevoel dat er iets te rapen viel en speelden we een goede match als ploeg. We zien nu inderdaad een einde komen aan een reeksje van vier matchen op rij zonder nederlaag waarin we acht punten pakten, maar je weet dat aan zoiets ooit een einde komt. Het is vooral belangrijk dat we die punten pakten tegen de ploegen in de buurt of onder ons. Als we de komende weken hard blijven werken voor elkaar, waar ik ook niet aan twijfel want de sfeer in de groep zit goed, gaan we nog enkele mooie resultaten kunnen behalen.”

Zelf was de match op Wezel Sport de vijfde op een rij voor Smits als basisspeler: “Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee en ik probeer ook steeds mijn best te doen om de ploeg zo veel als mogelijk te helpen. Ik speel als rechtsachter, wat normaal de plaats is van Bart Van Den Broeck. Doordat hij enkele weken geblesseerd was heb ik dan mijn kans gekregen en ik denk dat ik mij ook wel getoond heb. Anders zou de coach wel andere keuzes hebben gemaakt.”

Vaste waarde

Smits is daarmee een volgende naam in het rijtje van jeugdspelers die hun kansen krijgen in het eerste elftal van Betekom: “Zelf ben ik een echt jeugdproduct van de club en het is natuurlijk hoopgevend dat wij ons ook kunnen en mogen tonen. Ik ben er daar nu eentje van, maar je hebt ook Krauze en in een verder verleden De Winter en Pelgrims. En er zitten er nog aan te komen. Op persoonlijk vlak ga ik zo hard mogelijk blijven werken zodat ik dit seizoen nog zoveel mogelijk speelminuten kan verzamelen en ervaring kan blijven opdoen. Om dan op termijn hopelijk ook uit te groeien tot een vaste waarde bij Betekom.”

Naast Smits zullen ook jeugdproducten Lance De Vos, Niel Grenie, Tjardo De Graef en Marnick Van Dyck op post blijven om een vast stekje in het eerste elftal proberen te veroveren.