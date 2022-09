KAC Betekom en Witgoor Dessel delen de punten. Verdediger Jitse Hermans: “Een wedstrijd met twee gezichten”

voetbal derde nationale BKAC Betekom en Witgoor Dessel hielden elkaar in evenwicht na negentig minuten. De bezoekers kwamen even voor de rust op voorsprong, maar tien minuten na de pauze maakte Betekom gelijk. Verdediger Jitse Hermans kon zich nog wel vinden in die puntendeling al had er volgens hem, zeker op basis van de tweede helft, meer ingezeten dan een tweede draw op rij.

“Als je het bekijkt op basis van de twee speelhelften verdiende elke ploeg wel een punt”, opent Hermans. “Voor de pauze had Witgoor het speloverwicht, maar echt grote kansen kwamen daar niet uit voort. We stonden ook goed, maar lieten ons enkele minuten voor de pauze toch vangen. Nooit een goed moment en dan weet je dat je weer moet achtervolgen.”

Mogelijkheden waren er

“Op zich hebben we een veel betere tweede helft gespeeld en hadden we toen meer kunnen en misschien wel moeten scoren dan één keer”, gaat de linksback voort. “De mogelijkheden waren er. Het is vooral jammer dat er zoveel verschil zat tussen wat we voor de pauze brachten en nadien. Na de pauze zag je weer het echte Betekom aan het werk. We toonden dus twee gezichten en waren niet de ganse match constant. Dat is iets wat al langer bezig is en daar blijven we hard aan werken.”

Na de stevige nederlaag op speeldag één tegen Wezel Sport pakten Hermans en maats nadien een punt op Diest en nu dus ééntje in eigen huis tegen Dessel. “Die twee op negen is natuurlijk niet de start die we hadden gehoopt. De eerste match was gewoon echt niet goed al is Wezel wel heel sterk en gaan ze er volgens mij heel kortbij zijn. Nadien toonden we wel een reactie op Diest en nu ook tegen Witgoor. In die laatste twee matchen verdienden we meer en daarin hadden we toch zeker één keer moeten winnen. Dan hadden we nu vier punten en dat is toch een ander verhaal. Dan waren we mee met de middenmoot terwijl we nu vrij onderin hangen.”

Blijven vechten

“Dat neemt niet weg dat het gevoel best goed zit in de ploeg. We hebben de laatste twee matchen telkens een achterstand gedeeltelijk opgehaald, wat toch aantoont dat we er altijd voor blijven vechten en het niet laten hangen. We verloren ook de laatste twee keer niet, maar het is natuurlijk wel jammer dat je met één puntje niet zo heel veel opschiet. Hopelijk kunnen we volgende week wel eens zegevieren en zijn we helemaal vertrokken.”

Betekom: Nauwelaerts, De Keukeleere, El Hadj, Clerckx (65’ Bjorn Vander Elst), Brent Vander Elst (58’ Poukens), Vermeiren, Mateso-Liongola (70’ Janssens), Hermans, Van Den Broeck, De Winter, Pelgrims.

Witgoor Dessel: Arrazola De Onâte, Geerts, Slegers, Engelen, Cabanier, Calor, Hulsmans, Janneh, Vanhoof (70’ Proesmans), Naessens (87’ Swerten), Van Roy (70’ Blockx).

Doelpunten: 38’ Hulsmans (0-1), 57’ De Winter (1-1).

Geel: De Keukeleere, Vermeiren, Cabanier, Naessens.



