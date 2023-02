KAC Betekom en KVK Wellen in evenwicht. Afscheidnemende Jitse Hermans: “Aan onszelf te danken dat we niet puntenloos van het veld stapten”

KAC Betekom stond tegen subtopper Wellen vlak na rusten met 0-2 in het krijt, maar hield finaal toch nog een punt thuis. Al vond linksachter Jitse Hermans dat er over de ganse match bekeken meer in had gezeten.

Belangrijk moment in de eerste helft was de penalty voor Wellen: “Een onterechte penalty was dat”, opent Hermans. “Hij werd gefloten voor hands, maar het was de spits van Wellen zelf die hands maakte. Zuur voor ons natuurlijk want we waren een goede eerste helft aan het afwerken. We begonnen dan ook met goede moed aan de tweede helft, maar als je dan binnen de vijf minuten op 0-2 komt, is dat een mokerslag.”

Echte Betekom

“Je kan dan de kopjes laten hangen als ploeg, maar ik denk dat vanaf dat moment het echte Betekom opstond. We hebben karakter getoond en gestreden voor elke bal. Ook onze supporters hebben daarin mee het verschil gemaakt, want we kregen een positieve boost door hen. We kwamen dan vrij snel op 2-2 en zij vielen in tussentijd nog met tien. We hebben er nog alles aan gedaan, maar het mocht niet zijn. Achteraf waren we teleurgesteld, maar we zijn volwassen en hecht genoeg als groep om te beseffen dat we het aan onszelf hebben te danken dat we niet puntenloos van het veld stapten.”

Voorzichtig

Zo pakken Hermans en maats acht op twaalf in de laatste vier matchen en is de kaap van de dertig punten sinds dit weekend gerond: “Of we niet meer in de problemen mogen komen? Daar zijn we toch nog altijd heel voorzichtig mee in de groep want dit is zo’n rare reeks. Een maand geleden na de pandoering op Sint-Lenaarts zag de situatie er nog helemaal anders uit. Maar als we de inzet en het voetbal van de voorbije weken ook de komende acht matchen nog kunnen brengen, mag het behoud veiligstellen geen probleem vormen.”

Stap voorwaarts

Zelf is Hermans (25) aan zijn laatste matchen voor Betekom bezig. Hij trekt volgend seizoen naar tweedenationaler Diegem Sport: “Er zijn heel weinig ploegen waarvoor ik Betekom zou verlaten, maar Diegem is er daar eentje van. Dat zegt wat mij betreft alles over beide clubs. Ik heb heel veel vrienden gemaakt in Betekom en blik er terug op drie mooie jaren. Deze club zal altijd op mijn sympathie kunnen blijven rekenen. Maar de kans om naar Diegem te trekken, waar ik als jeugdspeler ook enkele jaren actief was, kon ik niet laten liggen. Het is een stap voorwaarts en ik wou het absoluut nog eens proberen een reeksje hoger. Zodat ik achteraf geen spijt kan hebben dat ik het niet geprobeerd heb.”

Transfers

Van reeksgenoot Witgoor Dessel komt de 22-jarige Oliver Naessens over. De verdediger, vast in de ploeg bij de rode lantaarn, kende zijn jeugdopleiding bij ASV Geel. Daarnaast maakt ook de 20-jarige Vincent De Vos komend seizoen de overstap naar Betekom. Ook hij is een verdediger en komt momenteel uit voor de beloften van Sint-Truiden. De Vos is er aan zijn vijfde jaar bij de Kanaries bezig, ervoor twee jaar Westerlo, en trainde er de afgelopen twee jaar met de A-kern. Hij is woonachtig te Tremelo.

Betekom: Lopes Gomes, De Keukeleere, Janssens, Vermeiren (80’ Van Den Broeck), Smits (80’ Vander Elst), Mateso-Liongola, Hermans, De Winter, Krauze, Poukens, Pelgrims (63’ Nsumbu Tanda).

Wellen: Schevenels, Dekens, Houben, Dieme, Vanderhoeft, Versteeven, Poell, Meeus (90’ Vandermeulen), Winkels, Ramaekers (68’ Haex), Berten (54’ Martens).

Doelpunten: 35’ Meeus (0-1, pen.), 49’ Poell (0-2), 58’ Janssens (1-2), 68’ De Winter (2-2).

Geel: Vanderhoeft, Dieme, Houben, De Keukeleere, Ramaekers, Winkels, De Winter, Schevenels, Poukens, Poell.

Rood: 65’ Houben (W, twee keer geel).