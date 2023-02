KAC Betekom en Esperanza Pelt verdelen de buit. Jarni Pelgrims: “Beschouwen dit als een gewonnen punt voor ons”

“Na onze zware nederlaag van vorige week op Sint-Lenaarts was het voor ons toch zaak om te reageren en een resultaat te behalen”, opent Pelgrims. “Door goed in blok te spelen als team is ons dat ook gelukt. Al moet ik toegeven dat we een paar keer goed zijn weggekomen, zeker in de laatste tien minuten. Het geluk dat we vorige week niet hadden, hadden we nu wel. Niet fijn voor Pelt, maar wel voor ons natuurlijk. Dus we beschouwen die 1-1 tegen hen zeker als een gewonnen punt. Want je mag ook niet vergeten dat zij al meer dan tien matchen niet hadden verloren en dat zij ook echt wel onder hun waarde gerangschikt staan. Dus we gaan niet klagen en kunnen hier zeker op voortbouwen.”

‘Engelse’ week

Nu woensdagavond al want dan staat de inhaalmatch in eigen huis tegen Wijgmaal alweer op het menu. En volgende week zondag de trip naar Kampenhout. Ploegen die niet veel onder Betekom staan: “Twee heel belangrijke matchen zijn dat”, pikt Pelgrims in. “Zij zitten wat in een dip al heeft Kampenhout wel gewonnen dit weekend. De voorspong die we nu hebben op die twee ploegen moeten we behouden en liefst vergroten. Zes op zes zijn dan ook het streefdoel moeten zijn en dan zetten we echt wel een mooie stap richting behoud. Begin van dit jaar stonden we ook al eens voor een ‘Engelse week’ en dat leverden ons toen een zes op zes op tegen Geel en Beringen. Dus we weten dat we het kunnen. Zaak zal zijn dat nu opnieuw te doen en de ganse match gefocust te blijven.”

Standbeeld

Zelf is Pelgrims één van de spelers die volgend jaar op post blijven. Zijn jaren dienst bij Betekom beginnen, ondanks zijn 25 jaar, ook al erg op te lopen: “Volgend jaar ga ik mijn negende jaar hier in en dat kan inderdaad al tellen. Ik vroeg al aan sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel wanneer dat standbeeld er komt (lacht). Misschien als ik aan mijn tiende jaar zit, maar ik heb gewoon altijd gezegd dat ik graag zolang mogelijk bij één en dezelfde club wil blijven. Iets wat je niet zoveel meer tegenkomt vandaag de dag. Ik voel me heel goed bij Betekom, heb hier veel vrienden gemaakt en voel me ook enorm geapprecieerd. Zolang die zaken er allemaal zijn, blijf ik met veel plezier voor deze club voetballen.”

Stappen gezet

Vanaf de zomer dan wel onder een nieuwe trainer?: “Acht jaar geleden heb ik nog één jaar samen gespeeld met Mathias Vrebosch, onze nieuwe T1. Ik ken hem dus al wel een beetje en hoor ook veel goede zaken over hem. Ik kijk er dan ook naar uit om onder hem te spelen. Maar op korte termijn wil ik wel met de club onze huidige coach Jempi Custers een gepast afscheid bezorgen. Ik vind het jammer dat hij op het einde van het seizoen weg moet, maar ik begrijp ergens ook wel de keuze voor een nieuwe wind. Wat niet wegneemt dat ik de voorbije zeven seizoenen heel wat stappen onder hem heb gezet en dat veeg je toch niet ineens weg. Een mooi einde verdient hij dan ook absoluut.”

KAC Betekom: Lopes Gomes, De Keukeleere (78’ Krauze), El Hadj, Janssens, Vander Elst (70’ Poukens), Vermeiren (78’ Henderickx), Mateso-Liongola, Hermans, De Winter, Smits (85’ Van Dyck), Pelgrims.

Esperanza Pelt: Swinkels, Mansaray, Scheelen, Geebelen, Kocak, Goossens, Hendrikx, Smolders (84’ Beckers), Stankov (88’ Lopes Mendes), Palmans, Jacobs.

Doelpunten: 30’ Stankov (0-1), 44’ Hendrikx (1-1, own.)

Geel: Janssens, Goossens, Geebelen.