Kaats- en voetbalwereld rouwen na plots overlijden van Georges Bellemans

Kaatsen/voetbalWoensdag overleed Georges Bellemans op eenenzeventigjarige leeftijd na een hartfalen. Zijn plotse dood laat niemand binnen de regionale en nationale sportwereld onberoerd. Bellemans was tijdens zijn actieve sportcarrière een van de beste kaatsers in ons land. Nadien gooide hij het echter over een heel andere boeg en werd hij voetbaltrainer in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Lange tijd combineerde Georges Bellemans het kaatsen met het voetbal. Op zijn achttiende speelde hij voetbal bij Daring Brussel aan de zijde van Jean Nicolay. Met Avenir Lembeek promoveerde hij naar eerste provinciale. Dat was meteen ook zijn limiet. Als kaatser kon Bellemans heel andere adelbrieven voorleggen. Met Tollembeek werd hij vijf keer landskampioen. In 1982 kreeg hij de Gouden Handschoen, een trofee die vergelijkbaar is met de Gouden Schoen in het voetbal. In Tollembeek was er geen doorstroming van de jeugd, zodat de club op een bepaald moment alle activiteiten moest staken. Bellemans gaf in interviews meermaals aan dat hij liever kaatste dan voetbal speelde.

Andere wending

Na zijn loopbaan in het kaatsen sloeg Georges Bellemans heel andere wegen in. In een interview met deze krant gaf hij aan dat hij na zijn carrière geen vijf kaatswedstrijden meer had bijgewoond. Bellemans werd een verdienstelijke trainer. Hij promoveerde zes keer (met Winnik, Meerbeek, Tollembeek en Gooik). Overal waar hij aan de slag ging, liet hij vrienden na. Dat verklaart ook waarom hij vaak lang aan de slag was bij een club (drie jaar Gooik, twee jaar Denderzonen Pamel, twee jaar Haaltert, vier jaar Tollembeek, zes jaar Moerbeke, tien jaar Winnik in twee perioden). Het is maar een greep uit zijn lange loopbaan. Bellemans deed ook scoutingswerk voor AA Gent.

Volledig scherm Georges Bellemans aan de slag in Galmaarden. © RV

Georges Olemans (KFCMZ Tollembeek)

Als Tollembekenaar en voorzitter van de plaatselijke club heeft Georges Olemans de voorbije decennia Georges Bellemans goed gekend. “Postuum is iedereen een held, maar ik denk dat je weinig mensen zult vinden die iets negatiefs over hem kunnen zeggen. Ik alvast niet. Toen Georges in Tollembeek aankwam, stonden we derde laatste in derde provinciale. Hij had mijn toezegging dat hij alleszins kon blijven, ook als de ploeg degradeerde. Dat gebeurde ook, maar nadien bracht hij de club van vierde naar eerste provinciale. Het werd een succesverhaal. Hij leefde voor de sport. Georges was steeds rustig, maar stond wel op zijn strepen. Hij is vast en zeker een van de betere trainers die ik in mijn lange carrière bij Tollembeek heb meegemaakt.”

Gilbert De Moortel (Denderzonen Pamel)

Ook bij Denderzonen Pamel heeft men uitstekende herinneringen aan Georges Bellemans. Toenmalig secretaris Gilbert De Moortel gaat terug in de tijd. “Georges kon met iedereen babbelen. Hij bleef de rust zelve. Toch kon hij uit zijn krammen schieten, wanneer het in de match niet liep zoals hij wou. Op training ging het er ook stevig aan toe. We speelden toen in tweede provinciale. Het was de tijd dat Chabert bij ons furore maakte. Hij is twee seizoenen in Pamel gebleven.”

Pascal Vandercammen (SK Gooik)

Pascal Vandercammen is voorzitter van Kester-Gook, maar leerde Georges Bellemans kennen voor de fusie (SK Gooik). “Uiteraard zal ik Georges Bellemans nooit vergeten. Ik promoveerde verschillende keren met (Kester-)Gooik, maar met Georges maakte ik de enige titelviering mee in mijn carrière. De andere promoties verliepen steeds via de eindronde. Hij bracht ons van derde naar tweede provinciale. Het was de tijd van Raf De Bast (papa van Zeno De Bast, red.), Stijn Pappaert en Bart Brion. Stuk voor stuk waren dat goede voetballers. Georges was een warme, joviale trainer met een typische lach. Hij straalde levensgenot uit. Hoewel hij gedreven was, bleef hij rustig. Hij trok zich alles aan en paste daardoor helemaal in het plaatje van de familieclub die (Kester-)Gooik is.”

Naar de pers toe

Ondergetekende heeft lang samengewerkt met Georges Bellemans. De laatste jaren kwam hij minder in beeld, omdat hij wat afstand had genoten van het trainersvak. Op welk moment ik je ook contacteerde, je stond me altijd op een correcte en vriendelijke manier te woord. Niets was je te veel. Je plotse heengaan laat ook mij niet onberoerd. Verschillende personen loofden je rust. Ik sluit me daarbij aan. Rust nu zelf in vrede, Georges.