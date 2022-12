Kaan Tanriver (Sporting Hasselt): “In topper bij Cappellen weer de puntjes op de i zetten”

voetbal tweede nationale BZe doen het dit seizoen uitstekend bij Sporting Hasselt. Het team van voorzitter Bart Casters steekt het niet onder stoelen of banken dat de ambitie er is om te promoveren naar eerste nationale. Om succesvol te zijn werd Wim Hayen binnengehaald als T1 en zijn jongens staan nog steeds op de eerste plaats. Toch loopt het de laatste weken moeizaam qua resultaten. Komend weekend wacht de topper bij Cappellen. Stofzuiger op het middenveld Kaan Tanriver is één van de sterkhouders bij Sporting en wil in Cappellen weer de puntjes op de i zetten.

“Of ik blij ben met mijn overstap van SK Tongeren naar Sporting Hasselt? Absoluut”, stelt verdedigende middenvelder Kaan Tanriver. “Geen slechte woorden over SK Tongeren, maar hier bij Sporting Hasselt voel ik de ambitie om de stap naar eerste nationale te zetten. Ik wil de droom van onze voorzitter helpen waarmaken. In het verleden liep ik enkele keren domweg tegen een rode kaart aan. Heel erg, want ik ben een harde speler, maar nooit vuil. Die domme rode kaarten moest ik achterwege laten. Dit seizoen slechts één gele kaart in twaalf wedstrijden. Goed bezig hé (lacht).”

T1 Wim Hayen architect van het team

“Met de komst van Wim Hayen deed de club een gouden zaak”, vervolgt de steeds hardwerkende Tanriver. “Zijn aanpak valt bij iedereen in goede aarde. Hij heeft een rechte lijn en is rechtvaardig voor iedereen. Bovendien heeft hij de magie om de groep met de voeten op de grond te houden. Ook een pluspunt is het rustig blijven. De nieuwkomers bij Hasselt doen wekelijks hun duit in het zakje en het team kan steeds terugvallen op een stevige organisatie. Voor mijzelf is het een zegen dat ik de laatste weken meer verantwoordelijkheid krijg van de coach. Dit heb ik nodig om te groeien, want volgend seizoen is het moment voor mij persoonlijk om die stap hogerop te zetten.”

“De laatste weken hebben we met de punten gemorst. Vorig weekend kwamen we niet verder dan een draw tegen Londerzeel. Heb je de wedstrijd gezien? We speelden dominant en hadden de bovenhand. We kwamen veel in de box en kregen zeker een zevental goede scoringsmogelijkheden. Daaruit vallen twee doelpunten. Londerzeel kreeg een viertal kansen en kon ook twee keer scoren. Oorzaak? De laatste weken kregen we te kampen met pech. Die 4 op 12 geeft een vertekend beeld. We brengen nog steeds knap voetbal, maar natuurlijk gaat iedereen tegen ons zich anders opstellen. Logisch als je leider bent.”

Sterk Cappellen

“Daarom is het nodig om in de topper bij Cappellen een positief signaal te geven. Ik zal je misschien verbazen, maar die topper komt op het gepaste moment. Dit is een unieke kans om weer de puntjes op de i te zetten en de andere clubs in onze reeks duidelijk te maken dat dit Sporting Hasselt verdiend aan de leiding staat. Het gaat zeker een moeilijke opdracht zijn om de drie punten mee huiswaarts te nemen, want Cappellen staat samen met RC Hades op een gedeelde derde plaats op slechts drie punten van ons. Die mannen willen absoluut bovenin blijven meedraaien en azen ook op die drie belangrijke punten. We hebben het nodige vertrouwen om Cappellen te bestrijden en gaan resoluut voor de overwinning. Een periodetitel hebben we reeds, maar deelnemen aan de eindronde is geen zekerheid op succes. Deze groep heeft voldoende kwaliteiten om te mikken op de titel”, besluit de 24-jarige Tanriver uit Genk.

