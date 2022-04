Kaan Tanriver (SK Tongeren): “Verdiende zege van Bocholt VV op basis van de tweede helft”

In de derby tussen Zuid en Noord had SK Tongeren nog één puntje nodig om zeker te zijn van het behoud. Bocholt VV moest absoluut winnen om bij de eerste vijf te eindigen. De eerste helft was voor de Eburonen, al kregen de Damburgers ook enkele mooie kansen. Na de rust druk van Bocholt en in de slotfase zorgden Wouter Scheelen en Romero Regales voor de 1-2 overwinning.

Bezoekende coach Tom Vandervee was in zijn nopjes. “We hebben 9 op 9 nodig om zeker te zijn van de eindronde. De eerste opdracht is volbracht. We wisten op voorhand dat het moeilijk ging worden tegen SK Tongeren. In de eerste helft kregen we ook voldoende kansen, maar op slag van rust slikten we een doelpunt. Na de pauze drongen we Tongeren terug op eigen helft. De druk bleef aanhouden en in de laatste tien minuten konden we de scheve situatie rechtzetten.

Uitblinker Kaan Tanriver

“In de eerste helft waren wij de betere ploeg”, stelde uitblinker Kaan Tanriver. “Al kwamen we goed weg na iets meer dan tien minuten toen Ruben Scheelen tegen de paal kopte. Even later na een voorzet van Paesen had onze doelman Vandecaetsbeek een goede redding in huis op een kopbal van Regales. Op slag van rust kwamen we verdiend op voorsprong. Ik kon uitpakken met een knappe actie en gaf de assist naar Kessels, die koelbloedig en beheerst in de korte hoek kon afronden.”

“Na de rust kropen we achteruit”, vervolgt de 24-jarige verdedigende middenvelder. “Een fout die we dit seizoen te vaak hebben gemaakt. Bocholt bleef drukken. Ik moest naar de kant met krampen en een beetje later scoorde Wouter Scheelen met een kopbal de gelijkmaker. De Damburgers bleven drukken en twee minuten voor tijd scoorde Regales de winninggoal. Op basis van de tweede helft zeker een verdiende overwinning.”

Sporting Hasselt

“Volgend seizoen zal ik uitkomen voor Sporting Hasselt. T1 Wim Hayen zocht naar een speler met mijn profiel. We kennen elkaar van in mijn periode bij Spouwen-Mopertingen. Ik geef mij altijd 100% voor het team en als stofzuiger voor de verdediging kan ik zeker terugblikken op een geslaagd seizoen. Natuurlijk overheerst vanavond de ontgoocheling, want we hadden gehoopt op een puntendeling. Toch wil ik Tongeren verlaten in schoonheid. Nog twee wedstrijden alles geven en dan uitkijken naar volgend seizoen voor mijn nieuwe uitdaging bij Hasselt. Iedereen in Tongeren was tevreden over mijn prestaties. Van de coaches kreeg ik enkel woorden van lof. Eerst van Marco Pauls en nu van Davy Heymans.”

Geert Berben naar SK Tongeren

Sportief manager Jef Byloos kondigde nog een transfer aan van SK Tongeren. “Voor volgend seizoen komt aanvallende middenvelder Geert Berben over van Sporting Hasselt. Een profiel dat we nodig hadden. Verder willen we ons nog versterken met een spits, want Sonny Baik zal ons gaan verlaten”, aldus het Tongerse boegbeeld Jef Byloos.

Christophe Bertjens

Bij Bocholt VV werd het een speciale avond voor de Tongerse aanvaller Christophe Bertjens (29). “Ik speelde tot mijn vijftiende jaar bij SK Tongeren. Deze club blijft voor altijd in mijn hart. Of er gesproken is over een transfer? Tijdens de winterstop waren er gesprekken met SK Tongeren, maar we konden geen overeenkomst bereiken. Of ik volgend seizoen blijf bij Bocholt? Ik ben al vijf jaar bij de Damburgers. Ik heb nog een contract voor twee jaar en volgende week zit ik rond de tafel met sportief manager Ronny Van Gompel. Ik kreeg een zevental aanbiedingen, maar wil eerst praten met Bocholt. Het is een mooie club en de ambities zijn er om via de eindronde te promoveren naar eerste nationale. Er is natuurlijk de afstand, want ik werk in Tongeren bij de Mercedes garage en we zijn aan het bouwen in Kleine-Spouwen, maar het sportieve project is ook belangrijk”, besluit de gevaarlijke aanvaller, die zijn doelpunt al dan niet terecht zag afgekeurd worden voor buitenspel.