Jwan Hamo (23) is sportief manager bij Zweedse profclub: “Op termijn stabiele eersteklasser worden”

Hij werkte drie jaar bij het makelaarskantoor Eleven Management, maar in de zomer van 2021 koos Jwan Hamo voor een opvallende carrièreswitch. Van spelersbegeleider ging het naar sportief manager, bij de Zweedse tweedeklasser Dalkurd FF. “De club heeft nieuwe eigenaars en via via kwamen ze bij mij uit”, vertelt Hamo, die net als de club Koerdische roots heeft. “Toen ik vorige zomer in Zweden ging praten met de eigenaar, was er meteen een klik. De vraag om sportief directeur te worden, kwam iets later en verraste mij ook een beetje. Het is een grote uitdaging hé. Natuurlijk heb ik even getwijfeld. Je trekt naar een ander land, zonder je familie of vrienden. Dat is niet makkelijk. Maar er zijn weinig 23-jarigen die deze kans krijgen. En dus dacht ik: let’s do it. Eens ik hier de mensen, het stadion enzovoort had gezien, gingen de twijfels snel weg.”

Quote Voor dit seizoen is de ambitie top vijf spelen, op langere termijn hopen we een stabiele eersteklas­ser te worden. Jwan Hamo

Dalkurd FF is een relatief jonge club, opgericht in 2004 en gebaseerd in Uppsala, die zich snel heeft opgewerkt. In 2018 speelde het zelfs in de Zweedse eerste klasse. “En daar willen we weer naar toe”, vertelt Hamo. “Na een seizoen in derde klasse zijn we nu terug in de tweede afdeling. Voor dit seizoen is de ambitie top vijf spelen, op langere termijn hopen we een stabiele eersteklasser te worden. Dalkurd is een warme familieclub die staat voor een goede mentaliteit en vechtlust. We hebben ook een grote aanhang. Dankzij onze Koerdische roots hebben we bijvoorbeeld veel fans in het Midden-Oosten - onze Instagrampagina telt meer dan 100.000 volgers.“

Na twee speeldagen staat Dalkurd zesde in de stand. “We zijn klaar voor het seizoen. De ploeg staat er”, aldus Hamo, die zich hoopt te bewijzen als sportief manager. “Ik zit bij een ambitieuze club. Als ik het goed doe in Zweden, zullen er misschien andere deuren open gaan. Wie weet. Maar ik besef dat het in het voetbal de ene dag top kan gaan, en de volgende dag weer minder. Ik hoop vooral stappen vooruit te zetten en me te ontwikkelen tot een heel goede sportief manager.”