JV De Pinte vierde titel en promotie tijdens vrij weekend: “Nieuwe stap in onze ontwikkeling”

In vierde provinciale B verloor FC Latem B zondag de topper van VV 9000 met 0-1. De grote winnaar van die wedstrijd was echter JV De Pinte, dat nu zeker is van de titel en promoveert naar derde provinciale.

Tijdens het vrije weekend zakten spelers, trainers en bestuur van competitieleider JV De Pinte in grote getalen af naar Latem. Daar stonden de nummers twee en drie tegenover elkaar. Door de 0-1-zege van VV 9000 bij FC Latem B kroonde De Pinte zich zonder te spelen kampioen van vierde provinciale B. “Dat we niet zelf speelden is voor mij geen issue”, reageert coach Davy Hautekeete.

“We hadden één doel dit seizoen, en dat was de titel. Het scenario heb je niet in de hand en volgend weekend spelen we zelf tegen Tenstar Melle, de enige ploeg waartegen we dit seizoen verloren. Dat zou zomaar in de hoofden kunnen sluipen en voor extra zenuwen kunnen zorgen. Ik verkies dus het scenario waarbij het nu al afgelopen is.”

Nek-aan-nekrace

De Pinte begon aan het seizoen met een puntendeling tegen VC Zevergem. Het veroverde op speeldag vier de leidersplaats en gaf die niet meer af. “Het werd een nek-aan-nekrace”, blikt Hautekeete terug. “Als het uiteindelijk Latem B was geworden, had niemand had kunnen stellen dat het onverdiend was.”

“Als VV 9000 iets minder punten had verloren in de heenronde was het zelfs een zware driestrijd geworden. Voor elke ploeg in de top drie was elk puntenverlies een klein drama. Latem B en VV 9000 verdienden het wellicht even veel. Ik ben ervan overtuigd dat we minstens een van beide ploegen in derde provinciale terug zien.”

Groen achter de oren

De coach keert met zijn jonge garde voor de tweede keer terug naar derde provinciale. “Na onze promotie via de eindronde bleken we twee jaar geleden te groen achter de oren”, herinnert Hautekeete zich.

“Nu we met de titel naar derde provinciale gaan moeten we ons mannetje kunnen staan. We hebben veel meer maturiteit en zijn klaar voor de volgende stap in onze ontwikkeling.”

Jong en Vlug

Die mening deelt ook voorzitter Maarten Haeck. “Wij kunnen volgend jaar zeker meedraaien in derde provinciale. Deze groep speelt al bijna vier jaar samen en is volwassener geworden. Vorige week klopten we VV 9000 heel klinisch met 2-1. Die match hadden we drie jaar geleden nog verloren.”

“Sommige jongens maakten een enorme ontwikkeling door. Thibo Moors zat in het eerste jaar na de herstart nog op de bank. Dit seizoen maakte hij al rond de dertig doelpunten. Het was een erg moeilijke beslissing in 2018, maar nu bewijzen we dat de slogan Jong en Vlug effectief kan werken. Dat is hoe we provinciaal voetbal willen zien.”

Te voet naar Melle

“De match tegen Latem was een prachtige derby voor zes- à zevenhonderd toeschouwers, in vierde provinciale! We moeten hen en VV 9000 ook feliciteren voor een sterk seizoen. In elke andere reeks waren zij met een straat voorsprong kampioen geworden. Zij hebben het beste in ons naar boven gebracht. Nu kunnen wij uitkijken naar een leuke laatste match. Ik ga zondag te voet naar Melle!”

Vierde provinciale B: Tenstar Melle - JV De Pinte: zondag 15u