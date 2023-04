JV De Pinte klopt titelkandidaat Bottelare met 1-0: “We stijgen op eigen veld boven onszelf uit”

Futsal eerste nationale Real Herentals speelt zaterdag bekerfina­le tegen RSCA Futsal: “Dit is een uniek moment in onze clubge­schie­de­nis”

Voor het eerst in de geschiedenis van de club mag Real Herentals zich opmaken voor het spelen van een finale van de Beker van België. Op paaszaterdag neemt men het in het Gentse Tolhuis op tegen RSCA Futsal. Real vertrekt als underdog, maar wil zijn huid duur verkopen. Iedereen binnen de club beseft dat dit een uniek hoogtepunt is.